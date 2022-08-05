الجوال الأكثر طلبًا Oppo Reno 8 Pro تطورات لا تصدق ومزايا حصرية

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عمر شويل - جدة تعد شركة أوبو من أشهر الشركات العالمية في مجال الجوالات الحديثة، فهي شهيرة بموديلاتها المتطورة التي تطرحها في كل موسم، وقد شهدت سلسلة “رينو” إقبالًا كبيرًا منذ الإصدار الأول منها، ونظرًا لتحقيقها أعلى نسبة مبيعات فقد أعلنت عن طرح موديل جديد ضمن سلسلة رينو وهو جوال Oppo reno 8 Pro، إليك مواصفاته ومميزاته وتطوراته الجديدة، وسعره المتوقع في الأسواق العربية.

مواصفات جوال اوبو رينو 8 برو

يتمتع هاتف Oppo Reno 8 Pro بالعديد من التقنيات والمواصفات الرائعة التي جعلته الأكثر طلبًا وينتظره الكثير من الأشخاص، فور الإعلان عن إصداره قريبًا في الأسواق، فسلسلة رينو هي الأشهر والأكثر استخدامًا حول العالم، لذا تحرص الشركة على تقديم الحداثة وتقنيات أفضل لخدمة جماهيرها، ومن أهم مواصفات هاتف اوبو رينو 8 برو ما يلي:

يبلغ حجم شاشة الهاتف 6.55 بوصة، ودقتها عالية.

هاتف اوبو رينو 8 برو من الخلف مزود بثلاثة كاميرات وكاميرا سيلفي من الأمام، ودقتهم 64 Mega بكسل، و8+8 ميجا بكسل، أما دقة الكاميرا الأمامية 32 Mega بكسل.

مساحة الهاتف الداخلية 512 جيجا بايت رام، والذاكرة العشوائية 16 جيجا بايت.

الجهاز يعمل بنظام Android 12.

يضم هاتف اوبو رينو 8 برو بطارية عمرها طويل، وتدعم الشحن السريع، وذلك لأن قوتها تبلغ 6000 مم أمبير.

مزود بشريحتين اتصال، تدعم جميع الشبكات حتى 5G.

الهاتف عبارة عن مزيج من الزجاج والبلاستيك.

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ألوان هاتف Oppo Reno 8 Pro

يتوفر هاتف اوبو رينو 8 برو بعدة ألوان رائعة ومختلفة لتتناسب مع مختلف الأذواق، إلا أن الأكثر طلبًا والتي اعتادت الشركة على طرحها هي: اللون الأسود، والأزرق، والذهبي.

أسعار هاتف اوبو رينو 8 برو

اسعار جوال Oppo Reno 8 Pro المتوفرة في السطور الآتية ليست إلا أسعار بدائية لحين عرض الهاتف في إعلان رسمي، ، ومن ثم سيتم الإعلان عنها بشكل نهائي للجمهور، لكنها بلا شك ستكون قريبة من هذه الأسعار:

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 8 Pro عالميًا: 400 دولارًا أمريكيًا كسعر مبدأي.

بينما يبلغ سعر اوبو رينو 8 برو في المتوسط داخل المملكة العربية السعودية: حواي 1600 ريال سعودي.

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