نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثوب جديد وفريد إطلاق هاتف شاومي بوكو X3 Pro فى السعودية ستفاجئك المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي هاتف شاومي في ثوب جديد مميز ومطور عن أي موديل آخر، فقد صُنع هذا الموديل خصيصًا لعشاق المغامرة سواء في التصوير أو مشاهدة الأفلام ومحبي الألعاب خاصةً لعبة ببجي، تعرف معنا على جميع مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Xiaomi Poco X3، وسعره الحالي في الأسواق العربية.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco X3

التصميم الخارجي لهاتف شاومي مميز وشكله رائع وجذاب، وتتناسب إمكاناته مع مختلف الأذواق كما هي موضحة في التالي:

سعة الهاتف الآن أصبحت 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى سعة أخرى تبلغ 256 جيجا بايت.

رام الهاتف يبلغ 6 جيجا، ونسخة أخرى 8 جيجا رام.

مقاس الشاشة 6.67 بوصة، ودقة عرضها 2400 × 1080.

يحتوي الهاتف على أربعة كاميرات من الخلف، دقة الكاميرا الأساسية 48 Mega بكسل، والثلاثة الآخرين 2+2+8 Mega بكسل.

أيضًا كاميرا أمامية دقتها 20 Mega بكسل.

بطارية ضخمة وتدعم الشحن السريع، وسعتها 5160 مم أمبير.

مميزات هاتف شاومي بوكو X3

يتمتع هاتف شاومي بالعديد من التقنيات والإضافات المميزة، مثل:

ظهر الهاتف مصنوع من مادة البلاستيك المقاوم للخدش والبصمات، أيضًا غير قابل للكسر عند اصطدامه أو سقوطه.

إطار الهاتف مصنوع من مادة الألومنيوم غير القابل للكسر.

الهاتف متوفر بألوان متعددة: البرونزي، الأسود، الأزرق.

دقة الشاشة رائعة، وسطوعها يبلغ 450 شمعة حتى تتمكن من استخدامه بشكل واضح في ضوء النهار.

مزود ببصمة وجه.

أداء الرسومات الخاصة به قوية وواضحة، حتى تستمتع بأجواء رائعة أثناء اللعب أو مشاهدة الأفلام.

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عيوب هاتف شاومي بوكو X3

هناك بعض الملاحظات التي قد عبر عنها مستخدمي هاتف شاومي بوكو X3، والتي يجب عرضها إليك حتى تكون على دراية إذا كان يناسبك أم لا، ومن هذه الملاحظات:

أن كاميرا الهاتف الخلفية بارزة بعض الشيء.

هناك مدخلين فقط للشرائح، فلا يمكنك استخدام شريحتين اتصال وكارت ميموري، بل شريحة اتصال وكارت ميموري أو الاستغناء عن الكارت وتشغيل الشريحتين.

وزن هاتف شاومي بوكو X3 ثقيل.

الكاميرا تفقد بعض التفاصيل.

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سعر هاتف Xiaomi Poco X3

يبلغ سعر هاتف شاومي بوكو نسخة 256+8 جيجا بايت في مصر نحو: 5900 جنيه مصري.

أما سعر هاتف شاومي بوكو نسخة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام نحو: 999 ريال سعودي.

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