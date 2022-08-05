نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات عن مواصفات هاتف Galaxy S23 الجديد بدقة 200 ميجا بكسل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد حققت شركة سامسونج للهواتف نجاحًا باهرًا بآخر إصدارتها، والحصول على أعلى نسبة مبيعات في الأسواق العالمية، لذا قررت طرح جيل جديد ضمن سلسلة Galaxy S وهو Galaxy S23، وقد أوضحت بعض التسريبات عن مواصفات وتقنيات الموديل الجديد قبل الإعلان عنه بشكل رسمي أو ظهور في الأسواق، وفيما يأتي مواصفات الهاتف وإمكاناته الجديدة.

شركة Samsung

تعد سامسونج أحد أهم وأفضل الشركات العالمية للتكنولوجيا وتقنيات الاتصال، فقد حصلت على العديد من الجوائز العالمية لأنها رائدة في مجالها، وحصولها دائمًا على أعلى نسبة مبيعات حول العالم بمجرد طرحها لأي موديل جديد تعلن عنه في الأسواق، فتتسم الهواتف والإلكترونيات الخاصة بها بالذكاء الاصطناعي وخفة اللمس والتعامل بسهولة

وأهم ما تشتهر به شركة Samsung أنها دائمة التحديث لكافة موديلاتها لتحقق أكبر قدر من الرفاهية والاستمتاع للمستخدم، والخدمة الممتازة لأصحاب الأعمال، لهذا قررت العمل على تطوير آخر جيل قدمته بالأسواق لظهور موديل Galaxy S23 المتطور، ولا شك أنها سوف تعمل على تحديثه أيضًا وإعلان عن موديل جديد فور نجاح هذا الموديل في الأسواق.

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مواصفات هاتف Galaxy S23 الجديد

لقد أعلنت شركة سامسونج بأنها تقوم بتجديد آخر جيل قد أصدرته من سلسلة غلاكسي إس Galaxy S22 Ultra الذي حقق أعلى مبيعات حول العالم، حتى توفر للمستخدم تجربة جديدة وفريدة من نوعها، حتى أتى هذا الموديل Galaxy S23، وفي السطور التالية أهم مواصفاته ومميزاته التي تم تسريبها على مواقع التقنية:

الهاتف مزود بمستشعر دقته تصل إلى 200 Mega بكسل، وهذا المستشعر سوف تعتمد عليه أيضًا في الهاتف الجديد التي تعمل عليه حاليًا وهو Motorola Frontier.

أصبح أداء الهاتف مُحسّن بشكل كبير وبأداء عالي عن أي جيل سابق.

كما أنه مزود برقاقة معالجة من النوع Snapdragon 8 Gen 2.

ومستشعر لكاميرا السيلفي دقته 40 Mega بكسل.

الهاتف ذو تصميم رائع.

جودة تصوير عالية عن أي موديل سابق.

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سعر هاتف Galaxy S23

سعر هاتف جلاكسي S23 نسخة 12+256 جيجا بـ 5299 ريال سعودي.

نسخة 12+512 جيجا بـ 5699 ريال سعودي.

أما سعر الهاتف في مصر فهو 30 ألف جنيه.

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