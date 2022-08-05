أخبار الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 رابط التسجيل للاستحقاق

الضمان الاجتماعي المطور، يعتبر مساهمه مالية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة، يتم صرف المبالغ المستحقه بناء على شروط ومعايير تم وضعها بمعرفة الوزارة، كما أن الضمان الاجتماعي يصرف لأكل أسرة حسب أحتياجاتها وعدد أفرادها، ويتم صرف المبالغ المستحقه بوضعها في الحسابات البنكية للمستفيدين شهرياً وذلك كل أول شهر هجري، سوف نوضح لكم أخر أخبار الضمان الاجتماعي المطور 2022 وخطوات التسجيل والشروط.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 للجدد

أولاً الدخول على بوابة وزارة الموارد البشرية.

إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول أو لإنشاء حساب جديد.

إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد هجري ورقم الجوال والرقم السري.

إدخال رمز التأكيد الذي سيرسل على هاتفك المحمول لتأكيد التسجيل.

الضغط على تأكيد.

إكمال البيانات المطلوبة الخاصة بالعمل والتعليم والممتلكات الخاصة.

الضغط على زر الإرسال بعد تأكيد صحة البيانات المسجلة.

المستندات المطلوبة لتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

مستند يوضح الحالة الصحية للمواطن. تقديم إثبات بتناول جرعات عقار فيروس كورونا. الإلتزام بالبرامج التدريبية لتأهيل لإيجاد فرص عمل مناسبة. الحصول على التطعيمات الخاصة بالمدارس. إثبات يؤكد عدم وجود ممتلكات ثمينة لدي المواطن.

الفئات المستهدفة لدعم الضمان الاجتماعي المطور

هم خمس فئات من المواطنين السعوديين يمكنهم التقديم للحصول على الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية وهم:

زوجة المواطن السعودي. المواطن السعودي الجنسية. حامل بطاقة تنقل. أم الأبناء السعوديين. أبناء السيدة السعودية.

نزول رواتب الضمان الاجتماعي المطور الشهر الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نزول رواتب شهر محرم 1444 في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين، إلا أن هناك عدد كبير قد استاء بسبب عدم نزول الدفعات الخاصة بهم أو نزولها ناقصة والبعد الأخر تم رفض طلبهم، ولذلك سنوضح لكم خطوات تقديم الاعتراض في الأسطر القادمة وتقديمه لوزارة الموادر البشرية.

خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور لوزارة الموارد البشرية