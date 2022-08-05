وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف مدنيين برصاص قناصة الحوثى فى تعز

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الإعلام والثقافة اليمنى معمر الإريانى، تصعيد ميليشيا الحوثى عمليات استهداف المدنيين بنيران قناصتها فى محافظة تعز، والذى أدى لمقتل مواطن وطفل خلال ال(24) ساعة الماضية.





وأوضح الإريانى - على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) اليوم الجمعة - أن استهداف قناصة الحوثى للمدنيين أدى لمقتل الطفل أمير ماجد محمد الحاج فى سائلة "موقعة" بين مديريتى سامع والصلو، بعد ساعات من مقتل عبدالله حسن سيف أثناء عودته إلى منزله فى حى كلابه بمدينة تعز‏.

وأشار إلى أن تصعيد الميليشيا جرائمها والقتل المتعمد للأطفال فى محافظة تعز المحاصرة بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممى تمديد الهدنة الإنسانية، يعكس حقدها الدفين على المحافظة واستهتارها بأرواح اليمنيين، وعدم اكتراثها بجهود ودعوات التهدئة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولى.



وطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم النكراء، والإشارة بوضوح لمليشيا الحوثى بالوقوف خلفها، وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا فى محكمة الجنايات الدولية، انتصارا لدماء الضحايا.