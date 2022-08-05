جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، أن هناك أكثر من 160 دولة تبدى مواقف مخالفة لموقف واشنطن وحلفائها بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وفى إيجاز صحفى، اليوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن الحكومة اليابانية تصرفت بطريقة سيئة فيما يتعلق بتايوان مؤخرًا، مشددة على أنه لا يحق لليابان اليوم التعليق والاستفزاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: اليابان تصرفت بطريقة سيئة بشأن تايوان.. ولا يحق لها التعليق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.