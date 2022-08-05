واشنطن: لم نغير موقفنا من سياسة «الصين الواحدة» ولا ندعم استقلال تايوان

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن ما تقوم به الصين أعمال استفزازية غير مقبولة، قائلاً فى الوقت ذاته إن "الولايات المتحدة لم تغير موقفها من سياسة (الصين الواحدة)، ولا ندعم استقلال تايوان".





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، قال بلينكن خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، إن "الصين اختارت استغلال زيارة بيلوسى إلى تايوان للقيام بأعمال عسكرية استفزازية". وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: "سنستمر بدعم الاستقرار فى المحيطين الهادئ والهندى، وسنعمل على حماية أمن حلفائنا فى المنطقة"، مشددًا على أن واشنطن ستستمر فى مراقبة الوضع وفى التأكيد على دعم "الوضع القائم" دون تغيير فى موقفنا.

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