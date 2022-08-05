العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع لأعلى مستوى في شهرين بدعم من أرباح قوية

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان ترتفع لأعلى مستوى في شهرين بدعم من أرباح قوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - صعد مؤشر "نيكي" الياباني يوم الجمعة ليغلق أعلى من مستوى 28 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية لأول مرة منذ نحو شهرين، مدعوما بتقارير أرباح قوية للشركات.

وارتفع "نيكي" إلى 28190.04 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من يونيو قبل أن يغلق مرتفعا 0.87 بالمئة عند 28175 نقطة. وواصل المؤشر مكاسبه لليوم الثالث على التوالي وزاد 0.87 خلال الأسبوع. وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.85 بالمئة.

وتصدر سهم "كيكومان كورب" المكاسب على المؤشر "نيكي" وكان الأفضل أداء وصعد 9.25 بالمئة بعد تسجيل الشركة المتخصصة في صناعة الأغذية أرباحا قوية.

كما ارتفع سهم "نيبون ستيل كورب" 8.31 بالمئة بعد توقع الشركة انخفاض الأرباح السنوية ستة بالمئة وهو ما يقل بكثير عن توقعات المحللين.

وارتفع سهم "فاست ريتيلينج" لصناعة الملابس 1.32 بالمئة بعد أن طرحت أفكارا بخصوص فتح أول متجر لها في الولايات المتحدة للعلامة التجارية "جي. يو" للأزياء رخيصة الثمن في الخريف المقبل.

وسجل سهم "كونامي كورب" الترفيهية أسوأ أداء على المؤشر نيكي وانخفض 3.87 بالمئة بعد إعلان الشركة تراجع الأرباح على الرغم من زيادة الإيرادات.