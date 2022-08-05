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عمر شويل - جدة التخصصات المتاحة للقبول الإلحاقي والتي يتم التقديم فيها في جامعة الملك سعود للعام الدراسي الجديد 1444-2023، حيث يبحث الطلاب الذين لم يتم قبولهم بالدورة الأولى من التقديم والتي تم الإعلان عنها الخميس الماضي، عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني في الجامعات الكبيرة مثل جامعة الملك سعود والتي تتيح العديد من التخصصات، كما يتأكد المتقدمين من شروط التسجيل والخطوات الخاصة، وكذلك كيفية تسجيل الذكور والإناث.

متى يفتح التسجيل الإلحاقي في جامعة الملك سعود

قامت عمادة وبوابة القبول والتسجيل في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج قبول كافة الكليات في المملكة، والذين قاموا بالتسجيل في ويلو الماضي، بعد مراجعة الطلبات جيدا واستكمال أعداد وشروط المتقدمين فيها، وتعلن جامعة الملك سعود عن الموعد المقرر لها أن تعيد فتح باب التسجيل الإلكتروني فيها من جديد ليتم مليء الأماكن الشاغرة فيها في الأحد الموافق السابع من أغسطس – 9 محرم 1444ن وذلك لكل من الذكور والإناث حسب بوابة التقديم الخاصة بكل منهم.

“اعرفها الان” التخصصات المتاحة للقبول الإلحاقي 1444 جامعة الملك سعود Darpb.ksu.Edu.SA موعد التسجيل

وتعتبر الجامعة من أكبر وأعرق الجامعات المعترف بها عالميا، وذلك لاتباعها أحدث النظم التعليمية والإلكترونية وشمولها للتغطية الكاملة لكل ما يخص البرامج التعليمية، كما يتم فيها استقدام الخبرات الأفضل عالميا ويتم رفع تقييم الجامعة سنويا ويكون للخريجين منها الخبرة الأفضل والأفضلية في العمل في السوق السعودي والعالمي، وذلك لشمول الجامعة للتخصصات المطلوبة في سوق العمل واتباعها أفضل وأحدث المناهج التعليمية.

التخصصات المتاحة في جامعة الملك سعود

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، #حفل_تخرج_الدفعة_61 من طلاب #جامعة_الملك_سعود في ملعب (مرسول بارك) بالجامعة.

بحضور معالي رئيس الجامعة أ.د. بدران العمر، حيث بلغ عدد الخريجين 6942 طالباً من مختلف التخصصات. pic.twitter.com/YFGvj4waLQ — جامعة الملك سعود (@_KSU) رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، #حفل_تخرج_الدفعة_61 من طلاب #جامعة_الملك_سعود في ملعب (مرسول بارك) بالجامعة.

بحضور معالي رئيس الجامعة أ.د. بدران العمر، حيث بلغ عدد الخريجين 6942 طالباً من مختلف التخصصات. pic.twitter.com/YFGvj4waLQ — جامعة الملك سعود (@_KSU) June 16, 2022

تشمل الجامعة جميع التخصصات العلمية والطبية والهندسة كما تشمل علوم الحاسب الآلي باتباع أحدث البرامج العالمية والتحديثات الجديدة في البرامج التقنية، وتتيح الكلية المكتبة الإلكترونية للطلاب للرجوع إليها والبحث في الشروحات وأحدث التقنيات العلمية والبحثية والتي تفيد الطالب في الدراسة وبعد التخرج، كما تتيح الكلية تخصصات إدارة الأعمال لتخريج أفواج لديها الخبرة اللازمة في هذا المجال.

كيف أعرف أني مقبول في جامعة الملك سعودي (القبول الإلحاقي)

يجب أن يقوم الطالب قام بالبداية بقراءة الشروط الخاصة بالتسجيل بالقبول الإلحاقي بالجامعة.

يتم التسجيل الإلكتروني صباح الأحد 9 محرم 1444 في طلب القبول الإلحاقي بالجامعة.

يقوم بالدخول على صفحة الطالب الشخصية على صفحة الجامعة، والتي يكون حصل عليها مسبقا عند التسجيل، بالرقم السري واسم المستخدم ورمز التحقق.

يطالع الطالب نتيجة القبول.

يجب تأكيد القبول عند ترشيحه للكلية، ويكون الحد الأقصى لتأكيد التسجيل الأحد 9 محرم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

مسارات برامج الترشيح في الجامعة

وتكون خطوات التسجيل الإلكتروني كالتالي

يتم تسجيل الدخول على رابط التسجيل الإلحاقيّ للطلاب في جامِعة الملك سُعود . كما يتم الدخول رابط التَّسجيل الإلحاقيّ للطالبات بجامعة الملك سعود . يتم اختيار تبويب “تقديم”. يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة ولا يتم حقل فارغ. يتم تحديد نوع اختبارات القدرات. يجب تحديد العام الدراسي الذي حصل فيه الطالب على شهادة الثانوية العامة. يتم تحديد جنس المتقدم. يقوم بالإجابة على جميع الأسئلة يتم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور مع تأكيد كلمة المرور. يقوم باتباع جميع الخطوة بالتتابع ثم اختيار “تابع التسجيل”.

ما هي التخصصات المتاحة في القبول الإلحاقي