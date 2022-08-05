نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ضد الجونة اليوم في الدوري الأسبوع 29 على تردد قناة أون تايم سبورت on time 1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى عشاق الكرة المصرية لمعرفة تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية، الناقلة مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري الممتاز المصري لحساب الجولة 29 من عمر المسابقة، اللقاء المقرر ألأن يقام على ملعب خالد بشارة بالغرقة، وهو ما سنقدمه لمتابعي موقع ثقفني من خلال هذا المقال حتى يتمكن المحبين للكرة المصرية من مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بالمجان، عبر شاشة القناة المالكة الحصرية لجميع مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم.

تقام مباراة الزمالك ضد الجونة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يدخل الفارس الأبيض المباراة بهدف واحد وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه بيراميدز والأهلي وكان الزمالك قد حقق الفوز على الجونة في الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد للجونة، الزمالك يحتل قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل المباراة برصيد 66 نقطة بينما صاحب الأرض والجمهور يحتل المركز أل 15.

تردد قناة أون تايم سبورت

لاستقطاب تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 عليك الدخول على القائمة الرئيسية، ثم قائمة الترددات وتسجيل في مستطيل التردد 11861 معامل ترميز رأسي، ثم تسجيل معامل الترميز 27500 والضغط على بحث ليتم تحميل التردد على جهاز الاستقبال، بعد ذالك قم بتثبيت القناة ووضعها في المفضلة عندك لتستمتع بجميع المسابقات الرياضية في مصر والعالم.

تردد قناة أون تايم سبورت 1-2-3

قنوات أون تايم هي المالك الحصري لجميع الفاعليات الرياضية التي تقام في مصر وحقوق القنوات ما يلي.

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