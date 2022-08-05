الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية حسب وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الوافدين والمقيمين بالمملكة شهريا بالاستعلام عن المواعيد التي يتم فيها إتاحة التقديم على تأشيرة لزيارة أحد أو بعض أفراد الاسرة، كما يتعرف المتقدمين على شروط التقديم والرسوم التي يتم دفها وأيضا المدد المتاحة لتلك الزيارات، وتتيح وزارة الخارجي السعودية التعامل الإلكتروني للتسجيل والاستعلام ودفع المصروفات المطلوبة.

كم يستغرق الوقت للرد على طلب زيارة عائلية

يقوم الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول أحد الأقارب أو الأهل للتعرف على الإجراءات المطلوبة للتقديم والشروط، كما يكون السؤال الشائع عن الفترة التي يتم الرد عليهم فيها للتعرف على قبول الطلب أو الرفض، وتشير وزارة الخارجية السعودية بان الفترة المقررة للرد على الطلب تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام.

الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية my.gov.sa كيف اعرف اذا تمت الموافقة على طلب الزيارة visa.mofa

وتتيح المملكة العربية السعودية عدد من الامتيازات للمقيمين، إقامة كاملة أو مؤقتة، بالمملكة والتي يكون منها استقدام أحد الأهل أو الأقارب أو الأبناء، ويتم السماح بالفرد أو بعدد محدد، وذلك لفئات محددة من العاملين بالمملكة وليس للجميع، حيث تقوم سنويا باستقبال الآلاف من الطلبات ويتم الموافقة عليها أو رفضها طبقا لتوافقها مع شروط الاستقدام أو عدم توافقها.

كيف أعرف إذا تمت الموافقة على طلب الزيارة

يقوم المقيم أولا بالالتزام بشروط العمل بالمملكة. يجب أن يكون في البداية لديه إقامة ممتدة ويكون قد قام بسداد المبالغ المخصصة بتجديد الإقامة. يتم الالتزام بقوانين المملكة. يكون من المهن التي يسمح لها بالاستقدام مثل الطبيب والمهندس. يقوم بالدخول على المنصة الوطنية الموحدة الاستعلام عن صلاحية إقامة أو يتم تسجيل الدخول على منصة التأشيرات وزارة الخارجية السعودية يتم اختيار خدمة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية. يقوم باختيار “الاستعلام”. يتم تسجيل رقم الطلب ثم اختيار “الزيارة العائلية”. يقوم بإدراج رقم السجل ثم الرمز المرئي ثم يبدأ الاستعلام. تظهر للمستخدم حالة الطلب وجهة التصديق.

كيف أتأكد من صحة التأشيرة

يتم الدخول عبر منصة ابشر الإلكترونية للأفراد. يقوم باختيار “المقيمون” من القائمة الرئيسية. يتم التوجه إلى خدمات التأشيرات من الخدمات الإلكترونية. يقوم باستكمال البيانات( رقم رخصة الإقامة – رقم هوية صاحب العمل – رقم التأشيرة – الرمز المرئي – رقم الجواز). يتم عرض حالة التأشيرة.

كم تكلفة الزيارة العائلية ومن هم المسموح لهم بالاستقدام

تكون فترة الزيارة 14 يوم أو شهر أو ثلاثة اشهر.

يتم دفع 300 ريال سعودي لإقامة 3 اشهر.

أو يدفع 3000 ريال للإقامة 6 اشهر.

بينما يدفع 5000 ريال لزيارة لمدة عام.

وتكون تكلفة عامين 6000 ريال.

وتكون الفئات المسموح لها بالزيارة هم: الأب – الأم – الزوجة – الأبناء – الأخ – الأخت.