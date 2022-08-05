نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط الأهلية متي ينتهي التسجيل hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444، تم إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بداية هذا العام 2022 وهذا في ظل الرؤية المستقبلية التي وضعتها الحكومة السعودية 2030 وهو تطوير المملكة ومساندة كافة الأسر السعودية المحتاجة ومحدودة الدخل، ليكن السبب الرئيسي في إنشاء نظام الضمان المطور هو وصل واستهداف الأسر المستحقة لهذا الدعم لذلك أصبح من أهم البرامج الاجتماعية التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتساءل الكثير من المستفيدين والمستحقين عن طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، فقد وضع البرنامج مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم للحصول على الدعم، لذلك يتم مراجعة طلبات التسجيل والتحقق من شروط الأهلية وفي حال توافرها يتم قبول الطلب والحصول على الدعم.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444

لكي يتم قبول أهلية الضمان الاجتماعي المطور لابد من تطابق جميع الشروط التي وضعتها الوزارة من حيث الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية وغيرها للحصول على الدعم، ويمكنك للمتقدمين الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات التالية:

أولا قم بالتوجه إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور الألكتروني.

ثم قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار الاستعلام عن المعاش.

سيطلب منك كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمتقدم.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.

ثم الضغط على استعلام.

على الفور سيتم انتقالك إلى صفحة البيانات التي تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الأهلية التي لابد من توافرها في المتقدم للقبول و الحصول على الدعم، وشروط الأهلية هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يستثنى من ذلك المرأة المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين. إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء أو مسجون. عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أملاك ذات قيمة مسجلة باسمه. ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع لسلم الرواتب وهو 550 ريال سعودي للفرد، وللأسرة 1100 ريال سعودي. تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل. التعهد بصحة البيانات التي تم إدخالها في التسجيل

متى ينتهي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الذي بدء في بداية عام 2022 وقد تم الإعلان عن تمد تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد حتى 30 أكتوبر 2022 الموافق 4 من ربيع الآخر 1444.