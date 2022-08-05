مواصفات أيفون 14 برو ماكس بكاميرا عملاقه ومعرفة أسعاره

مواصفات أيفون 14 برو ماكس، هو احد اهم الاصدارات التي تستعد شركة ابل الأمريكية و إطلاقها بالأسواق العالمية في خلال الفترة القادمة، على أن تطرح عدد من أيفون 14 بأربع أصدارات متنوعه وهم أيفون 14 و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro max، هذه الاصدارات تختلف من واحده والأخري من حيث المستوى و الإمكانيات والأداء والأسعار أيضا، ولكن هذه الاصدارات الأربعة بها مواصفات خياليه ومتطوره مما يجعلها تحتل المركز الأولي في الأكثر مبيعا في وقت قصير، ولهذا نجد أن الكثيرين من الأشخاص يرغبون في التعرف على وصف أيفون 14 برو ماكس ولهذا فمن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل أيفون 14 برو ماكس.

مواصفات أيفون 14 برو ماكس

في السابق ومن خلال موقع ثقفني قد تحدثنا على تفاصيل وأسعار موبايلات أيفون التابعة إلى شركة ابل الأمريكية وكان قد وضحنا على سبيل المثال مقارنه بين أيفون 12 برو و12 برو ماكس والفرق بين الاثنين، أما اليوم فسوف نتحدث عن مواصفات أيفون 14 برو ماكس والذي يعتبر من الجيل الأحدث لهذه السلسلة الكبيرة، وبحسب الأخبار التي تم تداولها في عدد من المواقع فان شركة ابل ستصدر هاتف أيفون 14 برو ماكس وتزويده بمزايا عديده ومختلفه عن سابقتها وغير موجوده في السلاسل السابقة، وفى السطور القادمة سنعرض لكم مميزات أيفون 14 برو ماكس بالتفاصيل.

مميزات أيفون 14 برو ماكس

أيفون 14 برو ماكس حاصل على أحدث معالجات الشركة، ألا وهو المعالج المطور لهذا العام A16 Bionic، بدقة تصنيع 4 انون متر، وباقية الاصدارات ستكون مزودة بمعالج A15 المستخدم في هواتف أيفون 13.

شاشة الايفون من نوعية Super Retina XDR OLED، مسطحة بقياس 6.72 بوصة، وداعمة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

الهاتف مصنوع من الزجاج المقوى وعليه إطار من الألومنيوم لحماية الجهاز.

و من اجل الحماية من الخدوش ستحصل الشاشة على طبقة حماية مصنوعة من زجاج سيراميك.

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

الهاتف يعمل بنظام تشغيل آبل الأحدث iOS 16.

مواصفات كاميرا أيفون 14 برو ماكس

وبخصوص الكاميرا الخاصة بإصدار أيفون 14 برو ماكس فالكاميرا الخلفية بدقه 48 ميجابكسل وهذا يعنى أن الكاميرات بدقه مميزه وجوده عاليه، أما بخصوص الكاميرا الأمامية ستكون بدقه 12 ميجابكسل.

سعر أيفون 14 برو ماكس

يعتبر أسعار أيفون 14 برو ماكس هو الأمر الشاغل للكثيرين في جميع دول العالم وسوف يتم طرح هاتف iPhone 14 Pro Max بأسعار تبدأ من 1200 دولار أمريكي.