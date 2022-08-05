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عمر شويل - جدة تسجيل القبول الإلحاقي 1444 في جامعة الملك سعود للتعليم العلي التي تشمل العديد من التخصصات، وقد قامت الجامعة بفتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمقاعد المتاحة فيها في يوليو الماضي، وقام عمادة وبوابة القبول والتسجيل الموحدة بالإعلان عن نتائج القبول بالخميس الماضي، وينتظر الطلاب غير المقبولين في العديد من التخصصات إتاحة وفتح باب التقديم والتسجيل الإلكتروني في العديد من التخصصات الشاغرة في عدد من الجامعات المعتمدة.

ما هو القبول الإلحاقي؟

قامت بوابة القبول الموحدة بالمملكة بالإعلان عن قبول الطلاب والطالبات لدخول العام الجديد 1444، وذلك للعديد من التخصصات وفق الشروط التي توضيحها مسبقا والتي كان من أهمها الجنسية والثانوية الحديثة والحصول على الدرجات المناسبة واجتياز اختبارات القدرات وغيرها، بينما تم الإعلان عن نتائج القبول يتم فتح باب القبول الإلحاقي وهو تسجيل جديد للطلاب والطالبات في بعض الكليات الحكومية المعتمدة التي يتبقى فيها أماكن شاغرة لم يتم ملئها أو لم يقم المقبولين فيها بتأكيد القبول فيها، حيث تم وضع موعد كحد أقصى للتسجيل.

“قبول إلحاقي” تسجيل القبول الإلحاقي 1444 جامعة الملك سعود (ذكور – أناث) Darpb.ksu.Edu.SA

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، #حفل_تخرج_الدفعة_61 من طلاب #جامعة_الملك_سعود في ملعب (مرسول بارك) بالجامعة.

بحضور معالي رئيس الجامعة أ.د. بدران العمر، حيث بلغ عدد الخريجين 6942 طالباً من مختلف التخصصات. pic.twitter.com/YFGvj4waLQ — جامعة الملك سعود (@_KSU) رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، #حفل_تخرج_الدفعة_61 من طلاب #جامعة_الملك_سعود في ملعب (مرسول بارك) بالجامعة.

بحضور معالي رئيس الجامعة أ.د. بدران العمر، حيث بلغ عدد الخريجين 6942 طالباً من مختلف التخصصات. pic.twitter.com/YFGvj4waLQ — جامعة الملك سعود (@_KSU) June 16, 2022

وجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة 1443 قد قاموا بالحصول على الوثائق الخاصة بهم وقاموا باستكمال كافة البيانات المطلوبة والدرجات التق تقوم كل كلية على حدة بتوضيحها قبل التسجيل الإلكتروني فيها، وهنالك العديد من التخصصات العلمية والأدبية والطبية والهندسية والتطبيقية وغيرها في الجامعات والتي يكون لكل منها الشروط الخاصة بالتسجيل فيها، ويقوم الطلاب غير المقبولين البحث عن مواعيد لتسجيل القبول الإلحاقي، ومن الجامعات التي تقوم بفتح باب القبول الإلحاقي جامعة الملك سعود وأيضا جامعة الأميرة نوره.

التسجيل الإلكتروني في جامعة الملك سعود (ذكور – إناث)

تكون جامعة الملك سعود من الجامعات التي تعيد فتح باب التسجيل فيها للقبول الإلحاقي، حيث تقوم في كل عام باستكمال كافة المقاعد فيها في التخصصات المطلوبة، ويشيد بالدور الذي تقدمه الجامعة في تخريج وتأهيل الطلاب في كل عام الجميع، ولذلك تكون من اكثر الجامعات في الإقبال بين الطلاب لما فيها من تخصصات فريدة وتوفير كافة التقنيات والأدوات الهامة التي تساعد على توصيل المعلومة بأفضل طريقة ويحصل فيها الطالب على كل الخبرات اللازمة التي تؤهله للخروج فيما بعد إلى سوق العمل بالخبرة المطلوبة.

ما هي شروط التسجيل في جامعة الملك سعود 1444

يجب أن يكون الطالب من الجنسية السعودية.

يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة حديثا، ولا يتجاوز الحصول عليها 3 سنوات.

يجب أن يجتاز بدرجات النجاح اختبارات القدرات واختبار تحصيلي كما يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

لا يتم السماح للطالب المفصول من جامعة أخرى التسجيل في هذه الجامعة.

يتم استكمال وثائق التقديم والتي يكون منها كشف طبي حديث بالحالة الصحية من مستشفى حكومي معتمدة.

كيف يتم قبولي في جامعة الملك سعود