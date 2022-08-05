رئيسة النواب الأمريكى: لن نسمح للصين بعزل تايوان

جدة - نرمين السيد - وقالت بيلوسى، خلال مؤتمر صحفى فى طوكيو، إن "الصينيين قاموا بعمليات إطلاق النار هذه ربما بحجة زيارتنا على الأرجح"، مضيفة أن بكين رفضت فى الربيع دعوة الولايات المتحدة للسماح بمشاركة تايوان فى الاجتماع السنوى لمنظمة الصحة العالمية".

وقالت :" لن يعزلوا تايوان عبر منعنا من الذهاب إلى هناك، مضيفة أن الزيارة تأتى على مستوى عال.. ولن نسمح لهم بعزل تايوان، وأنهم لا يملكون قرار تحديد تحركاتنا".

وأكدت بيلوسى مجددا أن هذه الجولة لا تهدف إلى تغيير الوضع القائم هنا فى آسيا، أو تغيير الوضع القائم فى تايوان، موضحة أن هذه الزيارة تتعلق "بقانون العلاقات مع تايوان" الذى صوت عليه الكونجرس فى 1979 ويحكم العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وكذلك السياسة بين الولايات المتحدة والصين وبكل التشريعات والاتفاقات التى أرست طبيعة علاقتنا.

ولفتت إلى أن الأمر يتعلق بالاحتفاء بتايوان لما هى عليه من ديمقراطية عظيمة مع اقتصاد مزدهر ومع احترام لكل سكانها وإحلال السلام فى مضيق تايوان.