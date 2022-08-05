الصين: الترسانة النووية الأمريكية تهدد السلام والأمن فى المنطقة والعالم

جدة - نرمين السيد - وقال مندوب الصين خلال المؤتمر الاستعراضى الخاصة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، إن "الولايات المتحدة بصفتها دولة نووية عظمى، تمتلك ترسانة نووية هائلة لا تزال تهدد السلام والأمن فى المنطقة وفى العالم".
وأضاف أن "الصين تحافظ دائما على ترسانتها النووية عند أدنى مستوى ضرورى لحماية الأمن القومي"، مؤكدا أن الصين "لم ولن تشارك فى سباق تسلح".
وأشار إلى أن الصين تجرى حوارا حول الرقابة على الأسلحة مع العديد من الدول، وأن مثل هذا الحوار كان قائما مع الولايات المتحدة أيضا، لكن واشنطن "تعتبر العلاقات مع الصين منافسة، وتتخذ خطوات لردع الصين وتضييق سيادتها وسلامة أراضيها".
وأضاف أن "هذا أمر مستحيل، ولا يمكن أن يجرى الحوار حول الرقابة على الأسلحة بمعزل عن كامل طيف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".
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