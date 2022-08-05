العالم اليوم - بعد سجن اللاعبة الأميركية.. لافروف يقدم عرضا لواشنطن

انتم الان تتابعون خبر بعد سجن اللاعبة الأميركية.. لافروف يقدم عرضا لواشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة، غداة حكم بسجن لاعبة كرة سلة أميركية 9 سنوات.

وأضاف لافروف: "نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتن وبايدن"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت محكمة روسية قضت، الخميس، بسجن كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، بالسجن 9 سنوات بعد إدانتها بجلب خراطيش محشوة بالقنب عمدا إلى روسيا.

ويعني حديث لافروف أن لاعبة كرة السلة الأميركية قد لا تمضي الحكم في السجون الروسية، ويمكن أن تخرج قريبا في حال جرى التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وعلى الفور، رد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الحكم واصفا إياه بـ" غير مقبول"، داعيا إلى إطلاق سراح الرياضية الأميركية.

وأُلقي القبض على غراينر، الفائزة مرتين بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية ونجمة الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية الأميركية، في منتصف فبراير الماضي، لدى وصولها للعب لفريق روسي بعد انتهاء موسم الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية.

وتم إيداع غرينر، لاعبة فريق فينكس ميركوري، السجن منذ وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو.

ويسعى الرئيس بايدن لإجراء عملية تبادل سجناء، سيجري بموجبها تبادل تاجر الأسلحة الروسي، فيكتور بوت، المحبوس في أميركا، مقابل غراينر ومواطنها السابق بول ويلان المتهم بالتجسس في روسيا.

وويلان كان مسؤولا أمنيا في شركة لقطع غيار السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، واعتقلته موسكو في ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة، وأدين بالتجسس في يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عاما.

ويمضي بوت حكما بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة، التي تسلمته من تايلاند عام 2010، بعد عملية خاصة أجرتها وكالة مكافحة المخدرات الأميركية قبل عامين.

وأجرى لافروف ونظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، محادثات أواخر يوليو الماضي، من أجل بحث صفقة تبادل سجناء، متحدثا عن عرض أميركي في هذا الشأن.