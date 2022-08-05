العالم اليوم - ليبيا.. إيرادات النفط تتجاوز 11 مليار دولار في 7 أشهر

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. إيرادات النفط تتجاوز 11 مليار دولار في 7 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - بلغت إيرادات النفط الليبية في الأشهر السبعة الأولى من 2022 نحو 56.1 مليار دينار (حوالي 11.54 مليار دولار)، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي الليبي.

وكانت ليبيا قد حققت إيرادات نفطية قياسية تجاوزت 103 مليارات دينار (21 مليار دولار) العام الماضي.

وفي أواخر يوليو الماضي، استأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حينها، أنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وقدرت مؤسسة النفط الليبية الخسائر الناجمة عن الإغلاقات حتى يوليو الماضي بأكثر من 3.6 مليار دولار بسبب تراجع الصادرات اليومية بشكل حاد بين 365 و409 ألف برميل يوميا، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، كما تعاني معظم مدن ليبيا من انقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية.