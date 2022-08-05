الآن.. رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2022 هي من المراحل الذي تعاني منه كافة الأسر التي لديها طالب أو طالبة في مرحلة الثانوية العامة، فتعد تلك الفترة من أصعب الفترات التي يتوجب علينا تهيئة الطالب للامتحانات التي بفضلها سيتحدد مصيره التعليمي فيما بعد، فإما أن يلتحق بكلية من كليات القمة مثل الطب أو الهندسة وغيرهم، أو قد يلتحق بكلية بسيطة أو معهد متوسط لمدة عامين، وفي كل الحالات فإن الاجتهاد هو الفيصل في ذلك، ولهذا فإن المذاكرة هي حصاد النتائج، ولمعرفة النتيجة يجب تنفيذ بعض الخطوات كما جاء في تصريحات الوزارة.

رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022

حيث قام طلاب المرحلة الثانوية لعام 2022 بأداء الامتحانات بشكل منظم وحضاري في إطار لجان واشراف تعليمي متميز، وكان لوزارة التربية والتعليم الكثير من الفضل في تقديم امتحانات سهلة وبسيطة وحتى وإن كانت هناك بعض النقاط الصعبة، ولكن لابد من وجود أسئلة لتمييز المتفوقين عن غيرهم، والآن ينتظر الطلاب بفارغ الصبر معرفة موعد إطلاق النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المصرية من أجل تسجيل الدخول إلى الموقع برقم الجلوس للبحث عن النتائج، حيث أوضح معالي وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن موعد إطلاق نتيجة الثانوية العامة لهذا العام ستكون في أول أسبوع من شهر أغسطس 2022، ومن جانب الشائعات المتداولة فقال وزير التربية والتعليم أن العام الماضي قد تم نشر بعض الشائعات المزيفة حول موعد إطلاق نتيجة الثانوية العامة، وتسريبها من الكونترول وغيرها من الشائعات المضللة والتي تضغط على أعصاب أولياء الأمور والطلاب، وأكد أن تلك الشائعات تتكرر أيضا في العام الحالي مؤكدا أنه لا صحة لما يقال عن تلك الأحاديث أو عن نسب النجاح، ولم يتم الإعلان عن التنسيق بأي حال من الأحوال حتى الآن، فلا داعي للقلق.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 من خلال رقم جلوس الطالب كما يلي: