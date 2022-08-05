بيلوسى: زيارة تايوان لم تكن لتغيير الوضع الراهن فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أشادت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى يوم الجمعة بتايوان، وتعهدت بالتضامن مع الولايات المتحدة، وقالت إن رحلتها عبر آسيا، والتى أدت إلى مناورات عسكرية غير مسبوقة من قبل الصين الغاضبة، لم تكن أبدًا لتغيير الوضع الإقليمى الراهن.





ووفقًا لوكالة "رويترز" أثنت بيلوسى فى مؤتمر صحفى عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء اليابانى، على الديمقراطية فى تايوان والنجاحات الاقتصادية وسجلها فى مجال حقوق الإنسان.

وأضافت: "قلنا منذ البداية أن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير الوضع الراهن فى تايوان أو المنطقة"، مضيفة: "الحكومة الصينية ليست مسرورة لأن صداقتنا مع تايوان قوية".

وفى حديثها عن الصين قالت بيلوسى: "الحقيقة هى أننى قلتها مرارًا وتكرارًا، إذا لم نتحدث عن حقوق الإنسان فى الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا نفقد كل السلطة الأخلاقية للتحدث علنًا عن حقوق الإنسان فى أى مكان فى العالم".

وكانت بيلوسى ووفد من الكونجرس فى اليابان فى المرحلة الأخيرة من رحلة آسيوية تضمنت توقفًا قصيرًا وغير معلن عنه فى تايوان، مما دفع الصين إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية فى المياه حول تايوان، مع هبوط خمسة صواريخ فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان (EEZ).

جاءت محطة بيلوسى فى تايوان، وهى أعلى زيارة يقوم بها مسؤول أمريكى منذ 25 عامًا، فى الوقت الذى أصبحت فيه طوكيو، أحد أقرب حلفاء واشنطن، قلقة بشكل متزايد بشأن تنامى قوة الصين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وإمكانية قيام بكين بعمل عسكرى ضد تايوان.

استنكرت الصين زيارة بيلوسى والوفد المرافق لها من الكونجرس، والتى شملت كل من سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان.

وقالت الإذاعة الحكومية إن المناورات العسكرية، التى بدأت يوم الخميس - بعد يوم من مغادرة بيلوسى لتايوان - ومن المقرر أن تنتهى يوم الأحد، ستكون الأكبر التى تجريها الصين فى مضيق تايوان، وتضمنت التدريبات إطلاق النار بالذخيرة الحية على المياه والمجال الجوى حول الجزيرة.