بيلوسى: أمريكا لن تسمح للصين بعزل تايوان

جدة - نرمين السيد - وجاء تصريحات نانسى بيلوسى هذه بعد زيارة لها إلى هذه الجزيرة أثارت حفيظة الصين، الأمر الذى دفعها إلى إجراء مناورات عسكرية ضخمة بالذخيرة الحية حول الجزيرة التى تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وقالت بيلوسي، التى تقوم مع وفد من الكونغرس بجولة آسيوية شملت زيارة قصيرة إلى تايوان "لن يعزلوا تايوان من خلال منعنا من الذهاب إلى هناك. لقد أجرينا زيارات على مستوى رفيع.. ولن نسمح لهم بعزل تايوان".
وأضافت، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا "قلنا منذ البداية إن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير الوضع القائم فى آسيا، أو بتغيير الوضع القائم فى تايوان"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وأوضحت "إنه يتعلق بقانون العلاقات مع تايوان، وبالسياسة الأميركية-الصينية، وبكل التشريعات والاتفاقات التى أرست ماهية علاقتنا. إن الأمر يتعلق بإحلال السلام فى مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم يسود".
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