الجزائر تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت الجزائر، اليوم، ارتفاعا جديدا فى أرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا بإجمالى ١٢٥ إصابة جديدة، فى الوقت الذى لم يتم إحصاء فيه أى حالة وفاة، خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة.





وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٧ ألفا و ٩٠٢ حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٩ ألفا و٧٨٨ شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة. وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي. كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.

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