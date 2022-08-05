جدة - نرمين السيد - وقال الكولونيل بالشرطة ووتيبونج سومجاى عبر الهاتف، إن الحريق نشب فى ملهى ماونتن بى الليلى فى منطقة ساتاهيب فى حوالى الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلى (1800 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، وإن المعلومات تفيد حتى الآن بأن جميع الضحايا تايلانديون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 13 وإصابة 35 فى حريق بملهى ليلى فى تايلاند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.