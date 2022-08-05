العالم اليوم - تايبيه: طائرات وسفن الصين اجتازت "خط الوسط" لمضيق تايوان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 07:22 صباحاً - قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، إن الطائرات والسفن الحربية الصينية عبرت "خط الوسط" لمضيق تايوان.

وهذه هي المرة الثانية التي تعبر فيها طائرات صينية مقاتلة خط الوسط لمضيق تايوان، إذ عبرت 22 طائرة صينية هذا الخط أمس الخميس ودخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان، وفقا لوزارة الدفاع التايوانية.

وأضافت الوزارة أن قواتها أطلقت طلقات ضوء في وقت متأخر من مساء الخميس لإبعاد 4 طائرات مسيرة حلقت فوق منطقة جزر كنمين التابعة لها قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين.

بالإضافة إلى ذلك، قالت تايوان إن 11 صاروخا باليستيا صينيا من طراز "دونغفنغ" أطلقت في المياه القريبة منها في أول مرة منذ عام 1996.

واليوم الجمعة أيضا، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن جيشها أصدر تحذيرات ويقوم بنشر آليات وطائرات وأنظمة صواريخ على الأرض لمراقبة الوضع، مشيرة إلى أن "الجيش جاهز للقتال لكنه لا يسعى إلى الحرب".

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية "نراقب عن كثب تحركات العدو"، وفقا لفرانس برس.

تايوان و"الجارة الشريرة"

وعلى الصعيد ذاته، وصف رئيس وزراء تايوان، سو تسينغ تشانغ، اليوم الجمعة، الصين بأنها "جارة شريرة".

وقال تشانغ إن "الجارة الشريرة" للجزيرة تستعرض قوتها "عند بابنا"، في إشارة إلى المناورات العسكرية الصينية التي أعلنتها بكين حول تايوان هذا الأسبوع.

وأضاف تشانغ، للصحفيين في تايبه، ردا على سؤال بشأن إطلاق الصين صواريخ، إنها تدمر بتعسف الممر المائي الأكثر استخداما في العالم من خلال التدريبات العسكرية.

وتابع قائلا إن دول الجوار والعالم يدينون تصرفات الصين.