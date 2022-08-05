العالم اليوم - بسبب التحكيم.. الأهلي يعلن استكمال الدوري بالناشئين

انتم الان تتابعون خبر بسبب التحكيم.. الأهلي يعلن استكمال الدوري بالناشئين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أغسطس 2022 05:15 صباحاً - بعد اجتماع طارئ مساء الخميس، اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، 4 قرارات مثيرة للجدل، أبرزها عدم المشاركة في مباراة كأس السوبر، واستكمال بطولة الدوري بفريق الناشئين.

وجاءت القرارات "النارية" من الأهلي، بعد أحداث مباراته مع فاركو في الدورين وإلغاء هدفا صحيحا، لا يوجد فيه شبهة تسلل، وفقا للنادي، وذلك بالرغم من الاستعانة بتقنية الفيديو (الفار).

ورغم اللهجة العنيفة تجاه الحكام ولجنتهم، فإن مجلس الإدارة أعترف بتراجع مستوى "المارد الأحمر" وقرر معاقبة لاعبي الفريق الكبار باستكمال الدوري باللاعبين الناشئين.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي، المطالبة بإقالة لجنة الحكام، وإيقاف حكم (الفار) والتحقيق معه.

كما أعلن النادي المصري عدم المشاركة في كأس السوبر المقبل، وبطولة كأس مصر، إلى حين تحقيق مطالب إدارة النادي.

كما أعلن الفريق استكمال بطولة الدوري بلاعبي فئة الناشئين.