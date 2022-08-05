نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على طلب تمويل شخصي من بنك الجزيرة 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة التقديم على طلب تمويل شخصي من بنك الجزيرة 1444 .. يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى الاستفسار والاستعلام عن القروض الشخصية في البنوك الموجودة بالمملكة سواء بتحويل الراتب أو بدون تحويله والحد الأقصى للقسط وقيمة التمويل والشروط الواجب توافرها في كل بنك منفصل عن الآخر للحصول على القرض الشخصي أو التمويل الشخصي للفرد واحتساب القيمة والأقساط وعدد الشهور وطريقة تسديد كل قسط على حدا وغيرها.
الجدير بالذكر أن بنك الجزيرة السعودي من أقدم البنوك في المملكة العربية الذي يقدم خدماته للمواطنين والعملاء منذ عشرات السنين وفق توجيهات أحكام الشريعة الإسلامية.
طلب تمويل شخصي من بنك الجزيرة 1444
شروط الحصول على قرض التمويل الشخصي بنك الجزيرة
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يحصل على قرض أو تمويل من بنك الجزيرة فقد اشترط البنك.
أن يقدم الفرد صورة الهوية الشخصية السارية بجانب ذلك صورة من رقم الإقامة .
وكذلك جواز السفر للمقيمين بجانب دفع الرسوم الإدارية الخاصة بالتحويلات .
ولا تزيد عن 5 آلاف ريال سعودي.
خطوات التقديم لطلب تمويل شخصي من بنك الجزيرة
الخطوات اللازمة للتقدم بطلب تمويل شخصي للبنك
أما عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل تقديم طلب للحصول على التمويل الشخصي لبنك الجزيرة فكل ما عليك فعله هو
الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك
واختيار نموذج طلب التمويل الشخصي لبنك الجزيرة
وتقوم بملء كافة البيانات الشخصية الخاصة بك من اسم والعائلة والمدينة والعنوان والوظيفة الحالية والدخل والهوية الشخصية والإقامة
وبعد أن تنهي كل تلك التفاصيل تضغط على إرسال.
حاسبة التمويل الشخصي من بنك الجزيرة 1444
ويمكنك من الحاسبة الخاصة ببنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية أن تحتسب قيمة القرض بجانب الأقساط الذي ستدفعها وقيمة كل قسط ومواعيد السداد .
أولاً التمويل الشخصي الخاص بموظفي الحكومة والدوائر شبه الحكومية
- قيمة التمويل 150 ألف ريال سعودي .
- ويظل لـ 3 سنوات سداد.
- نسبة الزيادة 4.28 % .
- بقسط شهري 4397 ريال سعودي.
ثانيًا التمويل الشخصي الخاص بالأفراد والأشخاص المتقاعدين والمعاشات :-
- فالتمويل لهم 90 ألف ريال سعودي.
- والسداد على 5 سنوات.
- نسبة الزيادة 4.89 % .
- وبقسط شهري 1972 ريال سعودي
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