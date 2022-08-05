نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية Ca.gov.sa || حاسبة حساب المواطن المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إعلان أهلية حساب المواطن للدورة 57 نقدم لكم طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية Ca.gov.sa، حيث يسعى العديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن للاستعلام عن تفاصيل الدفعة 57 من برنامج حساب المواطن عن طريق رقم الهوية، وذلك عبر خطوات محددة عبر الرابط الرسمي للبرنامج، وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن عن نتائج الأهلية للدورة 57 لشهر أغسطس 2022 صباح يوم الثلاثاء الماضي، ومنذ ذلك الحين يحاول العديد من المستفيدين الذين صدرت لهم حالة الأهلية غير مؤهل في تقديم طلب اعتراض على نتائج الأهلية، وكان الحساب الرسمي للبرنامج قد حدد آلية تقديم طلب الاعتراض.

حساب المواطن برقم الهوية Ca.gov.sa

ويمكن لجميع المستفيدين الذين سريدون التعرف على نتائج الأهلية للدفعة 57 تسجيل الدخول برقم الهوية عن طريق الخطوات التالية:

الضغط على رابط موقع حساب المواطن التالي Ca.gov.sa.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

كتابة رقم بطاقة الهوية.

الضغط على تسجيل الدخول.

يتسلم المستفيد رسالة نصية بكلمة مرور جديدة.

يقوم بتغيير كلمة المرور بعد إنهاء التسجيل.

الضغط على أيقونة دراسة الأهلية.

اختيار حالة الأهلية.

حاسبة حساب المواطن المطور 1444

ومن الخدمات التي يقدمها برنامج حساب المواطن للمستفيدين تطبيق حاسبة حساب المواطن المطور، وهي عبارة عن تطبيق ذكي يقوم بحساب قيمة الدعم الشهري الذي سيحصل عليه المستفيد حسب عدد الأفراد التابعين وأعمارهم، وذلك لأن الدعم المخصص للمستفيد الرئيسي يخنلف عن الدعم المخصص للتابع الذي يقل سنه عن 18 عاما يختلف عن الدعم المقدم للتابع الذي يزيد عمره عن 18 عاما، ويمكن الاستعلام عن قيمة دعم حساب المواطن بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

بعد تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن حسب الخطوات السابقة.

اختيار أيقونة حساب المواطن.

إدخال عدد التابعين الذين يقل عمرهم عن 18 عاما.

كتابة عدد التابعين الذين يكون عمرهم 18 عاما فأكثر.

إدخال إجمالي الدخل الشهري للمستفيد الرئيسي

الضغط على حساب قيمة الدعم.

موعد نزول حساب المواطن

وحدد الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع تويتر موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس والتي من المقرر أن يتم صرفها يوم الأربعاء القادم الذي سيوافق يوم 10 من شهر أغسطس 2022 الموافق 12 من محرم 1444، حيث سيبدأ الإيداع مع الساعة الأولى من يوم الأربعاء في كافة البنوك بالمملكة.