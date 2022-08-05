خطوات تفعيل البطاقة الائتمانية الراجحي 1444

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عمر شويل - جدة تفعيل البطاقة الائتمانية الراجحي 1444 .. يقوم ويقبل العديد من الشباب والمواطنين في المملكة العربية السعودية هذه الأيام على فتح حساب لدى مصرف الراجحي وذلك بسبب استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالمصرف في عمليات الشراء عبر الإنترنت وهذا الاستخدام شرعي من ضمن استخدامات الحسابات البنكية في المملكة لكن الكثير من المواطنين يقومون بالتوجه إلى البنك وفتح حساب أو حتى بشكل إلكتروني الدخول على موقع المصرف الإلكتروني وتقديم البيانات وتصلهم أو يحصلون على البطاقة الائتمانية الخاصة بالحساب الشخصي ولكن ليست مفعلة ولا يعرفون الخطوات والطرق اللازمة من أجل تفعيل تلك البطاقة للشراء أو لاستخدامها في العديد من الاستخدامات .

تفعيل البطاقة الائتمانية الراجحي 1444

لديك العديد من الطرق إذا قمت بفتح حساب جديد لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية .

وترغب في تفعيل البطاقة الائتمانية الخاصة بحسابك من المصرف من أجل استخدامها.

فالطريقة الأولى أن تقوم بالتواصل مع موظفي خدمة العملاء في البنك وذلك إن كنت متواجد بالبنك لفتح حساب أو استلام البطاقة.

سيفعلها لك الموظف في الحال أما إذا كنت في منزلك فكل ما عليك فعله هو التواصل مع خدمة العملاء تليفونيا .

والذي هاتفهم هو رقمه 00966920003344 وبعدها تتبع الخطوات التي سيمليها عليك الرد الآلي للخدمة .

وسيحتاج منك إلى البيانات وكلمة المرور والحساب ونوعه وبعد انتهاء المكالمة ستكون قد قمت بتفعيل البطاقة الائتمانية بشكل سهل وسريع.

الطريقة الثالثة وهي أثناء خروجك من المنزل إذا كنت قد تسلمت البطاقة الائتمانية من أحد فروع البريد.

فستبحث في المنطقة التي أنت بها تعيش عن إحدى ماكينات الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي وتتجه إليها.

وتقوم بإدخال البطاقة الائتمانية في المكان المخصص لها وبعدها إدخال رمز التحقيق أو كلمة المرور.

وستظهر لك الخدمات المتاحة لحسابك أو لبطاقتك ستختار كلمة خدمات ثم عمليات أخرى وستفتح لك قائمة فرعية .

ستضغط على خيار تفعيل البطاقة من أجل الشراء الإلكتروني وسيئلك الرد الآلي في الجهاز عن إمكانية تفعيل بطاقتك.

ستضغط على موافق وستدخل رقمك السري مرة أخرى وبهذا يكون قد تم تفعيل بطاقتك وتستخدمها في كل ما تريد.