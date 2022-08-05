طريقة التسجيل في جامعة الطائف وشروط التسجيل عبر موقع الجامعة admission.tu.edu.sa

تعتبر جامعة الطائف من أشهر الجامعات داخل السعودية التي تقدم تخصصات مميزة لطلابها تمكنهم من التفوق في سوق العمل بكافة مجالاته، وبناء على ذلك نجد أن هذه الجامعة أصبحت في مقدمة الجامعات الحكومية داخل السعودية، لذلك سنقوم بعرض طريقة التسجيل في جامعة الطائف والشروط التي يجب توافرها في كل طالب متقدم.

طريقة التسجيل في جامعة الطائف

من خلال مجموعة من الخطوات يستطيع الطالب المتقدم أن يتمكن من التسجيل بكل سهولة في جامعة الطائف، وإليكم طريقة التسجيل بالشكل الآتي:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لموقع جامعة الطائف الإلكتروني، وذلك عن طريق بوابة القبول.

وبعدها يقوم بالضغط على أيقونة بوابة القبول الإلكتروني الموحد الظاهر أمام المتقدم بالصفحة.

ثم تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، وبعد التأكد من صحتها، فهنا تأتي خطوة الضغط على أيقونة طلب تسجيل جديد.

ومن بعد إدخال البيانات المطلوبة، فهنا يقوم بالنقر على أيقونة تأكيد صحة البيانات.

ثم يقوم المتقدم بترتيب التخصصات الذي يرغب في التسجيل بها.

ثم يقوم المتقدم بترتيب التخصصات الذي يرغب في التسجيل بها. ومن بعد ذلك يقوم بحفظ رقم الطلب الظاهر أمامه، وذلك بعد أن ينتهي من مراجعة بياناته، وبذلك تتم عملية التسجيل بالشكل الصحيح.

شروط التسجيل في جامعة الطائف

هناك عددًا من الشروط التي وضعتها الجامعة كي يتم قبول الطلاب بالشكل الصحيح، وإليكم أبرز تلك الشروط بالصورة الآتية:

يشترط أن يكون التقدم سعودي الأصل دون أن يكون لديه أي جنسية أخرى.

ولابد أن يكون لديه شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يساويها داخل او خارج السعودية.

كما يجب أن يجتاز الطالب المتقدم مجموعة من الاختبارات بنجاح، وهي الاختبارات الطبية والتحصيلية.

ولابد أن يكون سجل الطالب المتقدم خالي من أي فصل من الجامعة.

كما يجب أن يرسل الطالب نموذج يؤكد بأنه متفرغًا للدراسة داخل الجامعة.

ويجب ألا يكون الطالب قد سجل في أي جامعة محلية داخل السعودية.

وبالتالي نكون قد انتهينا من عرض طريقة التسجيل في جامعة الطائف، وسيتم خفض معدل رفض طلبات التقديم في حال الاطلاع الكافي على الشروط التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال، حتى يتم قبول الطالب مباشرة.