علاوات ورواتب موظفي الأحوال المدنية في السعودية 1444

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عمر شويل - جدة علاوات ورواتب موظفي الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية 1444. يتساءل العديد من المواطنين عن الرواتب الخاصة بموظفي الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية وكذلك الزيادات السنوية في الراتب وفق ما حددته الهيئة العامة للأحوال المدنية عن الرواتب المخصصة للموظفين حيث يتم زيادة رواتبهم سنويًا إلا أن الزيادة تختلف من موظف للآخر من الموظفين بالأجوال سواء من حامل الثانوية العامة حتى حملة البكالوريوس ووفقًا لشروط معينة يمكن للفرج حسب هيئة الأحوال المدنية العامة يمكن للشخص التقدم والالتحاق بالعمل والحصول على رواتب وامتيازات تلك الوظيفة إذا تحققت به الشروط.

علاوات ورواتب موظفي الأحوال المدنية

رواتب الأحوال المدنية لحملة الشهادة الثانوية

وبالنسبة لرواتب الأحوال المدنية للحاصلين على الشهادة الثانوية فيحصلون على راتب أساسي 3 آلاف ريال سعودي.

وبدل انتقال يقدر بـ 500 ريال سعودي وعلاوة سنوية قيمتها 135 ريال سعودي.

ليحصل على صافي الراتب بهذا المؤهل وفي هذه الوظيفة 3635 ريال سعودي شهريًا

رواتب الأحوال المدنية لحملة البكالوريوس

وبالنسبة لرواتب الحاصلين على البكالوريوس فيحصل حاملي درجة البكالوريوس على معاملة أعلى نسبيًا من حملة الثانوية العامة بقطاع الأحوال المدنية وذلك لأنهم يحصلون على راتب أعلى كالآتي:_

فيتميز الشخص الحاصل على البكالوريوس براتب أكبر من الثانوية بالأحوال المدنية وكذلك العلاوات.

والزيادة السنوية الخاصة بهم كعلاوة النقل والذي تحق له الحصول عليها حامل الثانوية فيحصل عليها أيضًا .

وكذلك الدرجة الوظيفية فيصنفون كحملة بكالوريوس على مرتبة سادسة وراتب 6065 ريال سعودي شعريًا .

وعلاوة سنوية 700 ريال بجانب ذلك علاوة أخرى 305 ريال ليصل راتبهم الشهري 6219.15 ريال سعودي.

ودرجاتهم الوظيفية تتوقف عند المرحلة الخامسة عشر والتي راتبها أو قيمتها 10335 ريال سعودي كأساسي راتب.

أي صافي بعد إضافة العلاوة السنوية وكذلك العادي 10104.85 ريال سعودي تقريبًا .

الأوراق المطلوبة للتقديم في الأحوال

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأحوال المدنية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للالتحاق بالوظائف هي.

جواز السفر الساري وكذلك المؤهل الدراسي الأصل والموقف من التجنيد وشهادة بحسن سير الشخص.

وسلوكه وصحيفة خاصة بالأحوال الجنائية .

واستخراج شهادة صحية مختومة من قبل وازرة الصحة السعودية تفيد حالته الصحية والجسدية