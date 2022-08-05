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عمر شويل - جدة استعلام عن دعم المواشي 1444 برقم الهوية … برامج تربية المواشي هي الأكثر اهتمامًا من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية للمناطق الريفيه في المملكة وذلك تعزيزًا للتنمية المستدامة لدى المزارعين فخصصوا لهم برامج دعم مخصصة للمواشي من أجل الشراء والتربية والاستفادة من ثمنها وكذلك لبنها وغيرهم بجانب ذلك كبرنامج حكومي من اجل الإعانات الزراعية التي توفرها الحكومة وفق رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030 وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الذي يقدم وفق شروط وضوابط معينة .

وقد أطلقت وزارة البيئة والمياه وكذلك الزراعة السعودية برنامج دعم المواشي كأحد البرامج التنموية من أجل المناطق الريفية لتشجيعهم بالمملكة العربية السعودي تعزيزًا للتنمية المستدامة للمزارعين ويعتبر من أقوى البرامج التي تقدمها المملكة لهم من أجل الحصول على الدعم والاستمرار في البيئة الريفية

استعلام عن دعم المواشي 1444 برقم الهوية

وللاستعلام عن دعم المواشي عن طريق السجل المدني 1444 يمكن للفرد أن يستعلم عن طلبات الدعم الخاصة بالمواشي.

وذلك عن طريق الرقم الخاص بالسجل المدني كالتالي أولًا الدخول إلى رابط موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودي على الإنترنت .

واختيار الخدمات الإلكترونية وبعدها يختار خدمات الاستعلام .

وثم الضغط على مربي المواشي ودعمهم وستظهر لك صفحة.

تقوم بالضغط على البيانات المطلوبة منك فيها بشكل كامل من بينها السجل المدني وبعدها اضغط استعلم.

شروط التسجيل في دعم المواشي للعام 1444

أما عن شروط التسجيل في دعم المواشي للعام 1444 هجريًا فكل ما عليك فعله هو أن تقرأ التعليمات والشروط الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قبل التسجيل من أجل إنهاء طلبك والحصول على الدعم فالشروط هي.