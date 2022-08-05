البيت الأبيض: لا معلومات عن خطط بايدن للاتصال مع بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال كيربى خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "لا توجد لدى معلومات لأعلن عنها بشأن اتصال مع الرئيس بوتين".
وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكى يخطط ليتصل ببوتين لمناقشة استعادة الأمريكيين بول ويلان وبريتنى غراينر المحكوم عليهما بالسجن فى روسيا.
وأضاف كيربى أن بايدن "على قناعة بأن المقترح الذى نطرحه يعتبر جديا، وهو يدعو روسيا لقبول هذا المقترح ليكون بإمكاننا استعادة بريتنى وبول".
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اقترح مبادلة الأمريكيين المعتقلين فى روسيا بالمواطن الروسى فيكتور بوت المسجون فى الولايات المتحدة.
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