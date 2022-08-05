واشنطن تؤجل إطلاق صواريخ عابرة للقارات بسبب تزايد التوترات مع الصين

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، للمرة الثانية، تأجيل خطة للإطلاق التجريبى لصواريخ "مينيتيمان ـ 3" الباليستية عابرة القارات، وسط تزايد التوترات مع الصين بسبب تايوان.





وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، إنه كان من المقرر تنفيذ هذه الخطة خلال الأسبوع الجارى إلا أنها تأجلت لموعد فى المستقبل القريب.

وأضاف أنه "مع قيام الصين بتدريبات عسكرية مزعزعة للاستقرار حول تايوان، فإن الولايات المتحدة، باعتبارها قوة نووية مسئولة، تعمل على خفض مخاطر التقديرات الخاطئة".

وحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، فإن هذا يأتى بينما أطلقت الصين صواريخ إلى مضيق تايوان ونشرت طائرات مقاتلة فى المنطقة فى إطار رد بكين على زيارة نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى لجزيرة تايوان قبل أيام.

وتعد هذه هى المرة الثانية لتأجيل إطلاق صواريخ "مينيتيمان ـ 3"، حيث كان لويد أوستين، وزير الدفاع الأمريكي، قد أمر فى شهر مارس الماضى بتأجيل إطلاق هذه الصواريخ لتهدئة التوترات مع روسيا بسبب أزمة أوكرانيا.

يذكر أن، صواريخ "مينيتيمان ـ 3" متمركزة تحت الأرض فى خمس ولايات بالغرب الأمريكي، وتتم تجربتها عدة مرات فى كل عام ويمكن أن تكون مستعدة للإطلاق فى غضون دقائق حال صدور أمر من الرئيس الأمريكي.