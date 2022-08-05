زيلينسكى يتهم الاتحاد الأوروبى بتأخير المساعدات المالية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى كلمة مصورة له، يوم الخميس: "كل يوم وبمختلف الطرق أذكر بعض زعماء الاتحاد الأوروبى بأنه لا يجوز أن يصبح المتقاعدون الأوكرانيون والنازحون ومعلونا وغيرهم من الأشخاص المعتمدين على ميزانيتنا، رهينة للتردد والبيروقراطية الأوروبية".
وتابع: "8 مليارات يورو لأوكرانيا ما زالت عالقة بعد. وهذه العرقلة المفتعلة أمام المساعدات المالية لدولتنا تعتبر إما جريمة أو خطأ، ومن الصعب أن أقول ما الأسوأ من الاثنين".
وامتنع زيلينسكى عن تحديد الدولة أو الدول الأوروبية التى تعرقل تقديم المساعدة لأوكرانيا، حسب قوله.
وأضاف: "نؤمن بأن هذا خطأ وسيتم تصحيحه".
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