الأمم المتحدة: 3 سفن محملة بالحبوب تبحر من موانئ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الأمم المتحدة فى بيان أن السفن الثلاثة تحمل على متنها أكثر من 58 ألف طن من الذرة.

من جهته، أكد مركز التنسيق المشترك ضرورة أن تغادر سفن تجارية عالقة فى الموانئ الأوكرانية منذ فبراير إلى وجهاتها المحددة مسبقا، مشيرا إلى أن مغادرة هذه السفن سيتيح لسفن أخرى الوصول وحمل الغذاء للأسواق العالمية.