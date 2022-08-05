جدة - نرمين السيد - وقال الطبيب فى بيان نشره البيت الأبيض، يوم الخميس، إن "الرئيس بحالة جيدة جدا اليوم. ولا يزال لديه سعال أحيانا، لكن حالته تتحسن".
وأضاف أن مؤشرات النبض والضغط الدموى والتنفس ومستوى الأوكسجين لدى بايدن عند المستويات الطبيعية، ورئتيه "نظيفتان".
وسيبقى بايدن تحت العزل المنزلى فى البيت الأبيض حتى صدور نتائج سلبية لاختبار فيروس كورونا لديه.
يذكر أن بايدن دخل الحجر الصحى على إثر نتائج إيجابية لاختبار كوفي-19 لديه فى 21 يوليو الماضي، وبعد انتهاء فترة العزل تم رصد إصابته بالفيروس من جديد السبت الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيجابية مسحة كورونا لـ بايدن للمرة السادسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.