إيجابية مسحة كورونا لـ بايدن للمرة السادسة

جدة - نرمين السيد - وقال الطبيب فى بيان نشره البيت الأبيض، يوم الخميس، إن "الرئيس بحالة جيدة جدا اليوم. ولا يزال لديه سعال أحيانا، لكن حالته تتحسن".

وأضاف أن مؤشرات النبض والضغط الدموى والتنفس ومستوى الأوكسجين لدى بايدن عند المستويات الطبيعية، ورئتيه "نظيفتان".

وسيبقى بايدن تحت العزل المنزلى فى البيت الأبيض حتى صدور نتائج سلبية لاختبار فيروس كورونا لديه.

يذكر أن بايدن دخل الحجر الصحى على إثر نتائج إيجابية لاختبار كوفي-19 لديه فى 21 يوليو الماضي، وبعد انتهاء فترة العزل تم رصد إصابته بالفيروس من جديد السبت الماضي.