أبشر للتوظيف أمن المنشآت jobs.sa تفتح التقديم على الوظائف العسكرية للنساء

أعلنت الإدارة المركزية بوكالة وزارة الداخلية عن فتح باب أبشر للتوظيف أمن المنشآت لاستقبال طلبات القبول والتسجيل للنساء الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها، للتعيين على الوظائف العسكرية على رتبة جندي، وشددت على ضرورة الاطلاع على شروط قوات أمن المنشآت قبل تعبئة طلب التقديم؛ وذلك لأن هذه الشروط تعد معايير القبول المبدئية التي يتم المفاضلة بين المرشحات على أساسها، كما يجب الالتزام بمواعيد التقديم والمقابلات الشخصية، والاختبارات التحريرية، فضلًا عن الدِّقَّة عند تسجيل البيانات؛ حتى لا يتم استبعاد طلب تقديم أمن المنشآت.

أبشر للتوظيف أمن المنشآت

تبدأ أبشر للتوظيف استقبال طلبات التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت السبت الموافق 8 محرم 1444، حيث تعد منصة أبشر توظِيف المنصة الحكومية الرسمية التي أطلقتها وزارة الداخلية، وأصبحت تستفيد منها عدة قطاعات حكومية داخل الدولة، بالإعلان عن الوظائف الحكومية والعسكرية الشاغرة لديها، حيث تعلن الشروط، ومواعيد التقديم، وتعد قوات أمن المنشآت أحد القطاعات المستفيدة من المنصة، حيث أعلنت حاجتها لعدد من النساء الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة فأعلى للتقديم على الوظائف العسكرية 1444.

تقديم قوات أمن المنشآت

تستطيع النساء الراغبات في تقديم أمن المنشآت اتباع الخطوات التالية:

تفتح المتقدمة منصة أبشر للتوظيف. تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم ورقم الهوية. تكتب رمز الصورة المرئية بشكل صحيح كما هو موضح. تضغط على تسجيل الدخول. تبحث عن وظائف قوات أمن المنشآت، ثم تضغط عليها. تقرأ شروط أمن المنشآت جيدًا، وتطلع على المستندات المطلوبة. تسجل بيانات طلب التوظيف، ثم تضغط على إرسال الطلب في النهاية.

شروط أمن المنشآت

قبل تقديم قوات أمن المنشآت عبر أبشر للتوظيف يجب مراجعة الشروط التالية:

أن تكون المتقدمة سُعُودية من حيث الأصل والمنشأ، مع استثناء المتقدمة التي نشأت خارج المملكة لخدمة الوالد الدولة.

أن يكون لدى المتقدمة هوية وطنية سارية ومستقلة.

ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي يحما غير الجنسية السُّعُودية.

أن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية وما يعادلها، ولكن يفضل الحاصلات على مؤهل أعلى.

أن تكون حسنة السمعة والسير والسلوك، ولا يكون قد خضعت لحكم المحكمة في القضايا التي تتعلق بالشرف والأخلاق.

ألا تكون قد فصلت من المعاهد والكليات العسكرية لأي سبب كان.

ألا تشغل أحد الوظائف العسكرية أو الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن تعادل شهادة المؤهل من وزارة التعليم في حالة صدورها من خارج السُّعُودية.

أن تجتاز اختبارات والمقابلات الشخصية.

في النهاية يجب مراجعة تلك الشروط جيدًا قبل تعبئة نموذج التقديم في منصة أبشر للتوظيف على وظائف قوات أمن المنشآت.