سكني يوضح آلية التسجيل بمنح الأراضي والشروط وزارة الإسكان

سكني يوضح آلية التسجيل بمنح الأراضي بناء على مجموعة من اللوائح التنفيذية التي تمت الموافقة عليها لتنظيم الدعم السكن، حيث يمكن للمواطن السعودي الذي استوفى هذه الشروط الاستفادة من الدعم الواجب الذي تم تقديمه من خلال وزارة الإسكان، عن طريق الدخول إلى صفحة الأراضي المجانية وتحديد المخطط الأنسب بينها، وتكون الأرض السكنية مدعومة القيمة من قبل الوزارة، كما يحق للمستفيد الحصول على تمويل بناء ذاتي مدعوم من قبل الجهات التمويلية المعتمدة لدى الوزارة، قامت وزارة الإسكان بتوفير مخططات سكنية في جميع مناطق المملكة، وإمكانية الاستعلام عن منح الأراضي إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي سكني، كما يوجد حاسبة الدعم السكني تعرف بأنها أداة يتم استخدامها من أجل حساب المقدار الخاص بالدعم السكني لكل من تقدم بالحصول على الدعم، سواء في شكل وحدة سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، أو عن طريق مشروعات الوزارة، تتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل مشاريع وحدات سكنية تحت الإنشاء، واستكمال إجراءات الحجز إلكترونياً دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات، كما تتضمن الخدمة الحصول على عرض سعر مقدم من المؤسسة التمويلية.

سكني يوضح آلية التسجيل بمنح الأراضي

كما حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية الإجابة على سؤال هل تستطيع الزوجة التقديم على سكني أنه يمكن للزوجة التقديم من أجل الاستفادة من دعم سكني والحصول على وحدة سكنية، وذلك في حالة توافر الشروط المعلن عنها من قبل وزارة الإسكان، بالإضافة إلى التقديم عن طريق تطبيق سكني، أما طريقة التسجيل بمنع الأراضي فهي كما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سكني. يتم التسجيل عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية. يلي ذلك النقر على خدمات المبادرات السكنية. يتم تعبئة البيانات بشكل دقيق تمامًا. عرض بعض الأسئلة والإجابة عنها و يتم تحديد ما إذا كنت من مستحقين الدعم أم لا. إرسال طلبك وسيتم الإجابة عنك في أقرب فرصة ممكنة.

شروط التسجيل بمنح الأراضي

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يشترط الا يقل عمر المتقدم عن 25 عام. باستثناء بعض الفئات من العمر الأرملة أو المطلقة التي تعول أولادها بشرط مرور عامين على الطلاق. يتم استبعاد الأشقاء الذين تم الجمع بينهم في حالة وفاة الوالدين. تستثنى الأم غير السعودية التي تعول أطفالها من شرط السن. يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى دعمًا من أي من برامج دعم الإسكان السابقة سواء الحكومية أو الخاصة.\ يشترط أن يكون للأسرة إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية ، دون أي سفر أو اغتراب. استيفاء شرط عدم وجود سكن مناسب للأسرة في السنوات الخمس الماضية.

الاستعلام عن منحة الأراضي المجانية



بالدخول على صفحة الاستعلام. النقر على الرابط الخاص بالخدمة. ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن منح الأراضي. تسجيل دخول من خلال النفاذ الوطني. يتم اتباع التعليمات من أجل بيانات المنحة. عرض كافة التفاصيل.

تقم الوزارة بدراسة كافة الطلبات بشكل دقيق، ثم تقم باختيار الأجدر والأكثر حاجة إلى الدعم، وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط، ولأن هناك الآلاف ممن يقوموا بالتقديم للحصول على الدعم كل عام، من الممكن أن ترفض الوزارة بعد الطلبات دون إبداء أسباب.