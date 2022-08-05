نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج القبول في جامعة حفر الباطن 1444 وأخر موعد لتأكيد القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول في جامعة حفر الباطن، أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة عن قيامها بتحديث درجات القبول بها، وذلك بعد أن قامت عمادة القبول والتسجيل في المملكة عن تحديث الدرجات الخاصة باختبارات القدرات العامة لكافة المتقدمين للجامعة على بوابة القبول، وذلك بعد أن قامت الجامعة بإغلاق بوابة القبول يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 محرم 1444هـ بشكل آلي وذلك وفقاً للبيانات التي زودها بها المركز الوطني للقياس.

خطوات استعلام نتائج القبول في جامعة حفر الباطن 1444:-

يمكن الاطلاع على نتائج القبول في جامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444 وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع جامعة حفر الباطن.

من أيقونة حالة طلب التقديم يتم استعراض حالة الطلب.

سوف تظهر للمتقدم نتيجة قبوله بالجامعة من عدمه مع النسب الموزونة التي توقف عندها قبول الدفعة الأولي بالجامعة.

أخر موعد لتأكيد القبول بالجامعة:-

أخر موعد لتأكيد القبول إلكترونيا في جامعة حفر الباطن هو يوم السبت الموافق 8 محرم 1444 هـ الموافق 6 أغسطس 2022م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ونوهت الجامعة بأنه فى حالة عدم تأكيد قبول الطلب بالجامعة خلال المدة المحددة، فإنه سوف يتم إلغاء قبول الطالب في الجامعة بشكل آلي، وفي هذه الحالة ليس له الحق في المنافسة.

شروط الالتحاق في جامعة حفر الباطن:-

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الذين يتم إلحاقهم للدراسة في الجامعة وهذه الشروط هي:-

أن يكون الطالب أو الطالبة من أصحاب الجنسية السعودية أو من أم سعودية.

أن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي، واللذان يتم إجراؤهما تحت إشراف المركز الوطني للقياس.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي المطلوب.

ألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في الجامعة.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1438/1439 هـ فما فوق.

يشترط لقبول المنح الداخلية من الطلاب غير السعوديين سواء من القبائل النازحة أو من جنسيات أخري، أن تكون لدي هؤلاء الطلاب إقامة سارية المفعول لا تقل عن 90 يوماً قبل بدء القبول، وأن توافق وزارة التعليم على قبولهم بالمنح الدراسية في الجامعة.

التخصصات التي تمنحها الجامعة:-

تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات الآتية:-