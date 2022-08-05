دعم منصة احسان لسداد فواتير كهرباء ما شروط التسجيل في الخدمة

من أهم الخدمات التي تقدمها منصة الإحسان الخيرية هي خدمة تيسرت والتي تقوم بسداد فواتير الكهرباء للمواطنين الذين عجزوا عن سدادها، و قدم كان هناك اهتمام كبير من إدارة منصة الإحسان بتقديم تلك الخدمة نظراً لاعتبار مشكلة سداد فواتير الكهرباء، فهي مشكلة تؤرق العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة أصحاب الدخل المتوسط وأصحاب الدخل الضعيف، وقد تم إطلاق تلك الخدمة في شهر رمضان الكريم كنوع من أنواع المساعدات التي يحتاج إليها المواطن بشدة وقد تم اعتماد تلك الخدمة لاستقبال التبرعات من أهل الخير، وتوجيهها للمحتاجين بعد التأكد من وجود فواتير متأخرة وعجزهم عن سدادها.

شروط التسجيل في خدمة تيسرت مسار لسداد فواتير كهرباء

خدمة فرجت للغارمين وهى خدمة أخرى أطلقتها منصة الإحسان الإنسانية، وهى خدمة تهدف إلى لم شمل الغارمين مع اسرهم، وعودتهم إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، حيث يتم دفع ديونهم وغرامتهم ثم يخرجوا من السجن بأقصى سرعة ممكنة.

أن يكون طالب الخدمة أو المستفيد منها سعودي الجنسية.

أن يتم تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح حتى يكون هناك مجال للتأكد منها.

أن يكون محل السكن في المملكة العربية السعودية ولا يتم تلقى الطلبات من المقيمين خارجها.

توافر بريد إلكتروني للمستفيد لإمكانية التواصل معه.

لا يسمح بالاستفادة للمواطن بأكثر من خدمة من خدمات منصة الإحسان الإنسانية.

خطوات التسجيل في خدمة تيسرت مسار لسداد فواتير كهرباء

وجاء إطلاق طريق التبرع الي منصة إحسان من أجل سداد فواتير الكهرباء في نطاق فتح وتوسيع خدمة تيسرت وفقاً لدراسات عميقة للاحتياج وبالتحديد لوصول تلك التبرعات الي أولويات الدعم المقدم الي الشريحة المستحقة، فقد أعنت خدمة تيسرت المستحقين وهم المتعثرين بالسداد اللذين صدر بحقهم تنفيذ قضائي بعد التأخر في سداد ديونهم مما نفعت الخدمة ما يقارب 11 الف مستفيد خلال الثلاثة أشهر الأولي من إطلاقها، فخطوات التسجيل في الخدمة كالأتي: