تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني في المملكة

تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي الذي اعلن عن برنامج سكنى لسيدات المطلقات وتعيل وكذلك الأرامل في حقهم في التسجيل في الإسكان للحصول على مسكن مناسب لظروف المعيشة، وقد تم الإعلان على حساب تويتر الخاص برنامج سكنى بعد سؤال مطلقة ولديها أطفال للحصول على السكن غير أنها من مستفيدات من الضمان الاجتماعي، ويعد برنامج سكنى مهم للكثير من المواطنين في المملكة للقدرة على تملك سكن وفقا للشروط يضعها ويقدم العديد من الحلول السكنية المتنوعة والتي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من اختيار نوع السكن المناسب لهم لتلبية احتياجاتهم من خلال خطوات سهلة وبسيطة مثل برنامج سكني يطلق مخططات جديدة في العلا و عفيف وخطوات تفعيل الحجز الإلكتروني غيرة من وحدات الإسكان من خلال الإسكان التنموي.

وإن أكثر ما يميز تلك الوحدات السكنية التي يقدمها مشروع الإسكان التنموي هو سعرها المنخفض المناسبة لمحدودي الدخل من المواطنين، ويحرص البرنامج ان يمتلك 60% من إجمالي المواطنين لتلك الوحدات السكنية في عام وأن تصبح نسبة المواطنين الذين يمتلكون وحدات سكنية من مشروع الإسكان التنموي 70% بتوفير عددا كبيرا من الوحدات السكنية للأسر المستحقة، تنتج وزارة الإسكان السعودية وحدات سكنة على أحدث التصميمات والجودات العالية للمواطنين، وتوفر الوحدات السكنية في أماكن وسط المدن المتقدمة للحصول على أكبر استفادة من كافة الخدمات: تدعم العائلات التي سبق لها التسجيل في الضمان الاجتماعي، كما انها تسمح بدفع إيجار شهري من قبل المواطنين في الوحدات السكنية بمبالغ رمزية، وفي بعض الأحيان توفر لذوي الاحتياجات وحدات سكنية مجانية، ويعمل النظام الجديد أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني

أن يكون التسجيل بالبرنامج من خلال منصة سكني الإلكترونية. يتم مراجعة الطلبات المقدمة من الجهات المسؤولة. يجب التأكد من أن الطلبات المقدمة لمستحق مسجل ضمن قوائم الضمان الاجتماعي. بعد التأكد يتم بصورة تلقائية تحويل الطلب للإسكان التنموي. ويتم من خلال الجهات المعنية التواصل مع مقدم أو مقدمة الطلب لحجز المنتج المناسب.

والجدير بالذكر أن وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان هي وزارة الإسكان سابقًا التي تسعي بتوفير كافة سبل الأمان للمواطنين ودفعهم إلى التقديم والذي نعكس بشكل افضل في المجتمع السعودي، ويعود تاريخ تأسيس الوزارة إلى عام 2011، ومن أبرز مهامها العمل على زيادة نسبة التملك من قبل الأسر السعودية في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.

خطوات التسجيل في منصة سكني

الدخول على رابط منصة سكني الإلكترونية من موقع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان. يتم تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية والضغط على أنا لست روبوت. ثم النقر على التالي يتم إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل من رقم الهوية وتاريخ الميلاد. الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها. الضغط على استلام كلمة المرور المؤقتة وصول رسالة على الجوال بها كلمة مرور مؤقتة قم بإدخالها في المكان المخصص يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. ثم تعيين كلمة مرور للحساب والتأكيد بإعادة إدخالها من جديد. إدخال رمز التفعيل الذي سيصل على الهاتف. ثم الضغط على التسجيل. يتم النقر على التقديم في برنامج الدعم السكني. الموافقة على الشروط والضغط على موافق يتم تأكيد البيانات التي سيتم عرضها واضغط على استكمال. يتم استكمال الخطوات المطلوبة للتسجيل.

تكون الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة هم الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي والتي ليس لديها مصدر دخل وكذلك الأسر المسجلة في الضمان من أصحاب الدخل المحدود بالإضافة إلى المطلقات والأرامل، السكن المقدم للمستفيدين من هذه المبادرة مقدم من وزارة الإسكان وليس من الضمان الاجتماعي، وهو ليس مجاني، وإنما يكون بأقساط مخفضة تصل إلى 200 ريال شهري بالنسبة للمستفيدين ممن ليس لديهم مصدر دخل.