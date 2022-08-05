نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل ورقة اللحم في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من البنات والسيدات عن وصفة مميزة من الممكن وضعها على السفرة في العزومات الهامة، لأن جميع السيدات تحب أن نظهر قوتنا في طبخ أي شئ وخاصة الأكلات الجديدة، ومن أفضل هذه الأكلات طريقة عمل ورقة اللحم، التي تعتبر من الأكلات المميزة التي يمكنك تجربتها في منزلك.

طريقة عمل ورقة اللحم

في البداية يجب اختيار قطعة من اللحم ناعمه، حتى نتمكن من تسويتها سريعاً.

المكونات:

كيلو من شرائح اللحم الموجودة لديك.

نصف كيلو من البصل.

نصف كيلو من البطاطس.

1 كوب من عصير الطماطم، أو طماطم شيري.

معلقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسود، بهارات اللحم، حبهان، ورق لوري. عصير ليمون.

طريقة التحضير:

في البداية يتم غسل اللحم جيداً، ثم يتم تتبيلها جميع التوابل مع عصير الليمون، ونتركها. ويتم تقطيع البصل، والبطاطس، ووضعها في ورق فويل مع اللحم، ويتم لفها جيداً من جميع الجوانب.

إضافة بعض من أنواع الخضروات المحببة لديك، مثل البسلة، الجزر، الكوسة، ومن الممكن أيضاً إضافة فلفل ألوان. ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتى تنضج. من الممكن تقديمها مع الرز الأبيض والسلطة. من الممكن أيضاً وضع الطحية بجانبها مع السلطة الخضراء المميزة، حتى تكون من الأطباق الفريدة على سفرتك الخاصة.

طريقة أخرى لعمل ورقة اللحمة

المكونات:

كيلو من اللحم، 2 حبة من الكوسه، 1 قطعة من البطاطس، 1 حبة من الجزر، 1 حبة من البصل.

ويتم وضع ملح، فلفل أسود، كمون، مكعب من مرقة الدجاج، بهارات لحمة، ملعقة كبيرة من صلصة الطعام، معلقة صغيرة من الثوم البودر.

طريقة التحضير

يتم وضع جميع المكونات في وعاء كبير، ووضع البهارات الموجودة ويتم تقليبها جيداً، ثم يتم صب الخليط في صينية مبطنة بورق الفويل، ويتم وضع فيها جميع المكونات وغلقها جيداً من كل الجوانب. ويتم وضعها في فرن مسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة، والانتظار لحين تمام النضج.

طريقة تحضير الرز الأبيض

الأرز الأبيض من أجمل الأنواع وسهل في التحضير، كل ما عليك إحضار 2 كوب من الأرز مغسول جيداً ومصفى، يمكن التحضير بوضع 2 معلقة من السمن، على الأرز في حلة ويتك تقليبه جيداً حتى يتم تشريبه من بواقي المياه الموجودة به، ثم يتم وضع 2 ونصف كوب من المياه، مع الملح حسب الرغبة، ونتركها حتى تغلي، ويتم تهدئة النار عليها حتى تمام النضج.