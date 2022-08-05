نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة مدرستي 1444 عن طريق مايكروسوفت تايمز بالخطوات في المقال التالي
البحث عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1444 عن طريق مايكروسوفت تيمز، يتصدر كل محركات البحث في جوجل السعودية، باعتبارها منصة التعليم الموحد، جمعت كل مراحل التعليم السعودية، والتي تم إطلاقها من أجل توفير كل الخدمات والمهام التي يحتاج لها الطلاب لمواصلة مسيرتهم التعليمية، ولقد مكنت المنصة الطلاب للقيام بالاطلاع على المقررات الدراسية، وإنهاء كل الواجبات المدرسية الخاصة بكل مادة، بالإضافة لتوفير كل المعلومات التي قد يحتاجون لها للإلمام بكل شيء عن المقررات، ومن أجل الاستفادة من المنصة يشترط تسجيل الدخول، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.
التسجيل في منصة مدرستي 1444
تعتمد منصة مدرستي اعتمادًا رئيسيًا على برنامج مايكروسوفت، حتى أن الشركة أشادت بحسن تصرف وزارة التعليم، وأنها استطاعت استخدامه بشكل حيوي في منصة مدرستي، ولقد تم توفير تطبيق مايكروسوفت تيمز من أجل تسهيل استخدام المنصة.
ومن أجل تفعيل حساب مايكروسوفت لمنصة مدرستي سيتوجب في البداية تسجيل حساب على تطبيق توكلنا، ثم الضغط على حسابي المتوفرة بالقائمة، ثم إتباع ما يلي من خطوات:-
- كتابة الاسم، وللعلم يمكن إتباع تلك الخطوات في حالة إذا كان المستخدم، طالب، معلم، ولي أمر.
- ثم إرسال طلب للحصول على كلمة المرور.
- ثم كتابة رسالة نصية على الهاتف وللحصول على كلمة المرور من خلال الرسالة.
- ثم الانتقال لتسجيل الدخول على المنصة بشكل مباشر.
- بعد ذلك سيتم التحويل لمنصة مدرستي
- ثم الضغط على خيار إمكانية التسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت.
- ثم كتابة البريد الإلكتروني والضغط على التالي.
- إدخال كلمة المرور ثم التالي.
خطوات دخول الدرس في منصة مدرستي من خلال حساب مايكروسوفت؟
شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالحضور أثناء إجراء الحصص الافتراضية في المواعيد المحددة، لذا يجب معرفة ما هي خطوات الدخول للدرس والتي تتم عن طريق الدخول للمنصة:-
- ثم إتمام عملية تسجيل الدخول بكتابة البريد الالكتروني وكلمة المرور.
- الضغط على جداول لمعرفة المواعيد المخصصة مواعيد الحصص الدراسية.
- للانضمام للحصة المنعقدة يجب الضغط على الحصص الدراسية ثم الضغط على خيار الدرس.
- وسيتم تحويل الصفحة لمايكروسوفت تايمز.
- يجب الضغط على قبول من أجل الانضمام للحصة الافتراضية المنعقدة حاليًا.
- ثم يقوم المعلم بدوره في القبول على الجانب الآخر طلب الانضمام.
- بعدها على الفور سيتم إدراج الطالب ضمن قائمة الحاضرين للحصص الافتراضية.
- الآن يمكن للطالب القيام بالتفاعل الإيجابي مع المعلم والزملاء، وطرح المناقشات وتبادل المعلومات والآراء.
- بعدها سيتم تسليم الواجبات من قبل المعلم في المواعيد المخصصة لها، والحصول على الدرجة المناسبة.
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