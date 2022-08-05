التسجيل في منصة مدرستي 1444 عن طريق مايكروسوفت تايمز بالخطوات

البحث عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1444 عن طريق مايكروسوفت تيمز، يتصدر كل محركات البحث في جوجل السعودية، باعتبارها منصة التعليم الموحد، جمعت كل مراحل التعليم السعودية، والتي تم إطلاقها من أجل توفير كل الخدمات والمهام التي يحتاج لها الطلاب لمواصلة مسيرتهم التعليمية، ولقد مكنت المنصة الطلاب للقيام بالاطلاع على المقررات الدراسية، وإنهاء كل الواجبات المدرسية الخاصة بكل مادة، بالإضافة لتوفير كل المعلومات التي قد يحتاجون لها للإلمام بكل شيء عن المقررات، ومن أجل الاستفادة من المنصة يشترط تسجيل الدخول، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

التسجيل في منصة مدرستي 1444

تعتمد منصة مدرستي اعتمادًا رئيسيًا على برنامج مايكروسوفت، حتى أن الشركة أشادت بحسن تصرف وزارة التعليم، وأنها استطاعت استخدامه بشكل حيوي في منصة مدرستي، ولقد تم توفير تطبيق مايكروسوفت تيمز من أجل تسهيل استخدام المنصة.

ومن أجل تفعيل حساب مايكروسوفت لمنصة مدرستي سيتوجب في البداية تسجيل حساب على تطبيق توكلنا، ثم الضغط على حسابي المتوفرة بالقائمة، ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

كتابة الاسم، وللعلم يمكن إتباع تلك الخطوات في حالة إذا كان المستخدم، طالب، معلم، ولي أمر.

ثم إرسال طلب للحصول على كلمة المرور.

ثم كتابة رسالة نصية على الهاتف وللحصول على كلمة المرور من خلال الرسالة.

ثم الانتقال لتسجيل الدخول على المنصة بشكل مباشر.

بعد ذلك سيتم التحويل لمنصة مدرستي

ثم الضغط على خيار إمكانية التسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت.

ثم كتابة البريد الإلكتروني والضغط على التالي.

إدخال كلمة المرور ثم التالي.

خطوات دخول الدرس في منصة مدرستي من خلال حساب مايكروسوفت؟

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالحضور أثناء إجراء الحصص الافتراضية في المواعيد المحددة، لذا يجب معرفة ما هي خطوات الدخول للدرس والتي تتم عن طريق الدخول للمنصة:-