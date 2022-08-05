رئيس موريتانيا يبحث مع وفد رفيع المستوى من مالى تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى مساء اليوم الخميس، فى القصر الرئاسى فى نواكشوط، مع وفد رفيع المستوى من مالى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وأوضحت الرئاسة الموريتانية، فى بيان اليوم، أن وزير الخارجية المالى عبد الله ديوب والوفد المرافق نقل للرئيس الموريتانى رسالة "أخوة وصداقة واعتبار" من أخيه آسمى اكويتا رئيس السلطة الانتقالية، رئيس الدولة بجمهورية مالى، كما تضمنت الرسالة، امتنان القيادة والحكومة والشعب فى مالى لرئيس الجمهورية والحكومة والشعب الموريتانيين، لما قدموه من دعم ومساندة لمالى خلال الظروف التى مرت بها مؤخرا.

وأضاف الوزير المالى عبر عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات الأخوة والصداقة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء عن الجانب الموريتانى وزراء: الخارجية والداخلية والاقتصاد والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والتجهيز والنقل ومدير ديوان رئيس الجمهورية. وعن الجانب المالى: وزير الداخلية العقيد عبدولاى مايغا وديمبيلى مادينا سيسوكو، وزيرة التجهيز والبنى التحتية، والحسينى سانو، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمود ولد محمد، وزير الصناعة والتجارة.

وشكلت موريتانيا المنفذ الوحيد لمالى بعد فرض عقوبات عليها من طرف الايكواس.