5 صواريخ صينية تسقط في مياه اليابان وطوكيو تحتج
أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن الحكومة اليابانية أرسلت مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى الصين بعد سقوط 5 صواريخ أطلقتها الصين، في المنطقة الاقتصادية اليابانية الاستثنائية.
وبسبب هذا الحادث أجرى نائب وزير الخارجية الياباني، تاكيو موري، مكالمة هاتفية مع السفير الصيني في اليابان، طالب خلالها بوقف إجراء المناورات العسكرية الصينية على الفور.
وبدأت الصين الخميس، رسميا إجراء المناورات العسكرية الواسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.
وانطلقت هذه المناورات التي أصبحت ردا صينيا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، في الساعة 12:00 من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، في 6 مناطق في المياه حول الجزيرة. ومن المتوقع أن تستمر حتى 12:00 من الأحد القادم.وكالات
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