عاجل- انفجار فى ولاية أمريكية وأنباء عن سقوط قتلى

جدة - نرمين السيد - وكتبت الوكالة عبر حسابها الرسمى على تويتر، أن شهود عيان قالوا إنهم رأوا أو سمعوا انفجارا فى الصباح الباكر. وأكد شهود العيان بأنهم لاحظوا "تواجدا كبيرا لقوات إنفاذ القانون فى عدد من المناطق". ولم ترد بعد تفاصيل أوفى عن الحادث أو عدد القتلى.

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