نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات والسعودية ومصر المتوقعة في 2023 في المقال التالي

اهلا و مرحبا بكم اصدقائي نتعرف معكم على الهاتف المفضل و المميز آيفون 14برو ماكس نعرض لكم في تلك المرة واحد من اكثر الموبايلات التي تحتوي علي الكثير من المميزات الاكثر من رائعة سوف نعرض لكم مميزات وعيوب ومواصفات iphone 14 Pro Max بكل ما يخصه من تفاصيل ومميزات اكثر من رائعة و مواصفات أيضا. سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول العربية مواصفات ايفون 14 برو Max يأتي الهاتف بكاميرا امامية بدقة 16 ميجا بكسل تقدم اداء اكثر من رائع و اكثر من متميز

الهاتف يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار.

جوال ايفون 14برو ماكس يأتي مع مساحة داخلية كبيرة.

أبعاد الهاتف 160.8 × 78.1 × 7.7 .

يأتي الموبايل بوزن 240 جرام.

يدعم الموبايل الميكروفون الثانوي الذي يمنع الضوضاء اثناء استخدام موبايل.

يدعم الموبايل شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث كما يدعم أيضا الجيل الرابع والجيل الخامس 5G.

يأتي الموبايل بتصميم اكثر من رائع و اكثر من مميز يدعم خاصية OTG .

نظام الاتصال بالجوال هو نظام اتصال بشريحتين.

يدعم الموبايل استخدام كارت ميموري لزيادة مساحة الموبايل. مميزات ايفون 14 برو max معالج قوي يعمل مع تكنولوجيا الجيل الخامس للحصول على أداء قوي .

التصميم تم تطويره بشكل كبير عن السلسلة السابقة من مواد الصنع يأتي الفريم من مادة من التيتانيوم وليس السلسلتين .

السماعات الخارجية للهاتف تأتي مع سماعتين من نوع ستيريو مما تحصل علي صوت نقي وعالي كما هو معروف من آبل.

تصميم الهاتف رائع للغاية. عيوب ايفون 14 برو max لست داعم إلى زيادة المساحة التخزينية وهو الأمر الطبيعي مع الفئات العليا.

حجم الهاتف ثقيل الي حدا ما أذا كنت من الأشخاص التي لا تحب الهواتف الثقيلة.

قوة الشحن ضعيفة إلى حد ما . عمر شويل - جدة مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات والسعودية ومصر المتوقعة في 2023 - ثقفني

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