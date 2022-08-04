متى ينتهي تقديم امن المنشات 1444 عبر أبشر للتوظيف أمن المنشآت jobs.sa

حكومة المملكة السعودية أعلنت عن المجموعة الخاصة بالوظائف الحكومية بعدد من مؤسساتها السعودية، وكان من ضمها هي تلك الوظائف التابعة لأمن المنشآت، إذ أن الحديث عنه خلال هذه الأيام قد زاد بشكل كبير نظراً لبدء ميعاد التقديم، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم أهم التفاصيل عن تقديم أمن المنشآت 1444.

رابط تقديم أمن المنشآت 1444

بإمكانك أن تقدم على الوظائف التابعة لأمن المنشآت بمنتهى السهولة وبالشكل الإلكتروني، ولكن لابد أولاً من اتباع الخطوات المحددة لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تنتقل لمنصة أبشر الخاصة بالتوظيف.

تختار الوظيفة المتاحة من الموقع.

تقرأ بعد ذلك جميع الوظائف التي تكون متاحة للتقديم.

تطلع على كافة شروط الوظائف بالشكل الدقيق.

تختار بعض ذلك الوظيفة المطلوبة والتي تجدها من ضمن الوظائف التابعة لأمن المنشآت سواء كان جندي أو عريف، جندي أول، أو حتى وكيل رقيب إلى غيرها من الرتب الأخرى.

تدخل البيانات المطلوبة من الشخصية والعلمية وغيرها من الأشياء الأخرى.

ترفع المستندات وكذلك الملفات من خلال الموقع.

تضغط على كلمة تأكيد الطلب.

متى ينتهي النقديم بوظائف أمن المنشآت

إن القوات التابعة لأمن المنشآت قد أعلنت من خلال موقعها الرسمي بمنصة تويتر، بأن التسجيل للوظائف سيكون بداية من يوم السبت الأول من شهر محرم الذي يوافق 30 يوليو، ويكون التسجيل مستمراً إلى اليوم السادس من الشهر الهجري محرم الموافق الرابع من شهر أغسطس.

شروط التسجيل بوظائف أمن المنشآت

عند التقديم لوظائف أمن المنشآت عليك أن تلتزم بالشروط اللازمة لذلك وهي كالآتي: