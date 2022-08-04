الصين: جيشنا سينفذ ما يقوله وسيدافع بحزم عن سيادة الوطن

جدة - نرمين السيد - أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية تان كه فى اليوم الخميس، عن بالغ استيائه ومعارضته القوية لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان، مشددا على أن القوات المسلحة الصينية ستنفذ ما تقوله.





وقال المتحدث، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، إن التدريبات العسكرية حول جزيرة تايوان؛ تشكل رادعا قويا للتواطؤ بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، على حد قوله. ونظمت قيادة المسرح الشرقى لجيش التحرير الشعبى الصينى تدريبات قتالية مشتركة فى المياه والمجال الجوى قبالة جزيرة تايوان، والتى تشمل شن هجمات على أهداف بحرية وتوجيه ضربات لأهداف برية وعمليات سيطرة فى المجال الجوى، وكذلك إطلاق ذخيرة حية دقيقة التوجيه، حسبما ذكر المتحدث. وقال تان إن القوات المسلحة الصينية ستدافع عن السيادة الوطنية للبلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ولن تترك أى مجال لأى شكل من أشكال أنشطة ما يسمى "استقلال تايوان" والتدخل الخارجى.

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