شركات نقل إنجليزية تعلن الإضراب بالسكك الحديدية نهاية أغسطس

جدة - نرمين السيد - يستعد عدد من أعضاء نقابة العاملين ببعض شركات النقل، للإضراب بسكك حديد بريطانيا، ومن أبرز هذه الشركات: "أفانتى وست كوست" و"سي تو سى" و"كروس كانترى" خلال يومين 18 و20 أغسطس الجارى.





ووفقًا لوكالة بلومبرج الأمريكية، ذكرت أحد الاتحادات إن الإضرابات ستمدد بين العمال فى الشركة المالكة للسكك الحددية البريطانية والمحطات، حيث إن الآلاف من أعضاء شركة "نتوورك ريل ليمتد" سينضمون للإضراب. وتزيد الإضرابات التى تشل حركة شبكة السكك الحديدية البريطانية مرارا من عرقلة حركة النقل عبر البلاد.

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